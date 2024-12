“BeNe Cup als opwarmertje voor BeNe Conference”: Marie De Clerck, ceo Lotto Volley League, over de nieuwe formats

In het Nederlandse Baarle-Nassau werd de BeNe Cup en de BeNe Conference voorgesteld. De Bene Cup wordt betwist op zondag 29 december in de Maaspoort in Den Bosch. Bij de heren zijn de kampioenen Orion Stars en Knack Roeselare de opponenten.

“De BeNe Cup is een evenement van één dag waarin niet alleen de beste teams van Nederland en België elkaar treffen, maar waarbij ook andere grenzen vervagen met enkele opvallende innovaties”, stelt Marie De Clerck. Vier jaar geleden maakte zij de ‘transfer’ van het basketbal naar het volleybal.

“Het is de bedoeling om in samenspraak met de Nederlandse volleybalbond de volleybalcompetitie in beide landen nieuwe impulsen te geven. Vooral de laatste twee seizoenen werd daar intens aan gewerkt. Wij lieten ons daarbij begeleiden door een extern auditbureau waarna de pro’s tegen de contra’s werden afgewogen, de beide competities doorgelicht werden en de opportuniteiten werden opgezocht”, aldus de ceo.

Micro én Gouden bal

“Uiteindelijk kwamen wij tot de BeNe Cup waarbij de beide landskampioenen het in één wedstrijd tegen elkaar opnemen bij de heren. Wij vonden het ook opportuun om het damesvolleybal te betrekken met Asterix Avo Beveren en de Nederlandse kampioen Friso Sneek als opponenten. Organisatorisch is het Nederland dat deze eerste editie op zich neemt en het evenement in Den Bosch uitzet.”

“Volleybalwereld vraagt al jaren om een meer interessante competitie”

“Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele innovaties uit te testen die de wedstrijd voor de kijkers interessanter moet maken. Zo zal de coach en één speler een microotje op zich hebben zodat de conversaties kunnen gevolgd worden. Elke set kan elke ploeg gebruik maken van een gouden bal. Dat houdt in dat de ploegen, los van elkaar, een gouden bal kunnen inzetten voor een balwisseling. Wint de aanvragende ploeg die balwisseling, dan wordt die beloond met twee punten op het scorebord. Verliest die ploeg die balwisseling dan krijgt de andere ploeg maar één punt. Er zal ook ingezet worden op een grotere interactie van het publiek én de tv-kijkers, want zowel de NOS als Sporza streamen de BeNe Cup”, vat de ceo samen.

Het is de bedoeling dat op termijn vier ploegen die BeNe Cup over een tweedaags tornooi zullen beslechten met in beurtrol de organisatie aan de ene of de andere kant van de Moerdijk.

De dameswedstrijd begint om 14.30 uur, de heren beginnen er om 16 uur aan in Den Bosch. Vanuit Knack wordt er een bus ingelegd met vertrek op Schiervelde. Alle info is te vinden via de website.

BeNe Conference

“Die BeNe Cup kan gezien worden als een opwarmertje voor de BeNe Conference”, zegt Marie De Clerck die in de voorbereiding ervan kon bogen op een gelijkaardige ervaring bij de opstart van de samenwerking tussen de basketbalfederaties van Nederland en België. “Wij opteerden met het volleybal wel voor een voorzichtigere aanpak en beperken die gezamenlijke competitie tot een confrontatie tussen de top vier van beide landen. Dat maakt dat die top vier in heen en terug acht wedstrijden in meer afwerken aangezien de punten, behaald tegen de top vier uit de eigen reguliere competitie, mee in rekening gebracht worden. De winnaar wordt de kampioen van de lage landen genoemd.”

(Lees verder onder de foto)

Marie De Clerck. © foto VDB

De wedstrijden tegen de Nederlandse topploegen worden afgewerkt van half februari tot in april. Daarna worden in beide aparte competities de eindfase van hun nationale competitie afgewerkt.

Ondertussen verloopt bij ons de strijd om de top vier te halen heel intens. Met het verrassende Achel dat op papier de beste kansen heeft regulier kampioen te worden, want het speelt nog vier keer thuis tegen drie kandidaten voor de top vier. “Deelnemen aan die BeNe Conference leeft bij onze ploegen en de strijd om de top vier te halen wordt heel intens gevoerd. De volleybalwereld vraagt al jaren om een meer interessante competitie. Ik stel vast dat die nieuwe format met uitzwaai naar Nederland al een positieve impact heeft op onze competitie. Want nog zeven ploegen komen in aanmerking voor de top vier. Dat kan je hopen, maar durf je niet te dromen”, rondt Marie De Clerck af.