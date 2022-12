Ben Jerusalem (Doskom Moorslede A): “Ons seizoen opsmukken via bekercompetitie”

De bekercompetitie voor provinciaal spelende ploegen is aan de achtste finales toe. De winnaars gaan weer in de bekerurne voor de loting van de kwartfinales en het resterende gedeelte van de bekercompetitie.

Daar wil eersteprovincialer Doskom Moorslede bijhoren en het seizoen via de beker wat bijkleuren. Dat verloopt tot nu toe niet zoals gewenst, geeft Ben Jerusalem toe. De 30-jarige libero, die als clubspeler een voorbeeld is, speelt al zowat 15 seizoenen bij de senioresploegen van Doskom “Ik kwam als U17-speler bij Doskom nadat ik in Geluwe mijn eerste volleybalpassen zette. Ik stak altijd in de liberotrui, speelde nooit in de divisieploeg, maar haalde met de B-ploeg wel enkele seizoenen de hoogste provinciale reeks.” Doskom A staat momenteel op de negende en meteen laatste plaats in deze onvolledige reeks. “Wij hadden er meer van verwacht en stelden een plaats halfweg voorop. Wij promoveerden als vijfde naar Promo 1 en konden ons evenwel maar met ups en teveel downs aanpassen aan dat hogere niveau. Wij hebben wel nog een heel seizoen om ons spelniveau op te krikken, stelden de jongste tijd een zekere progressie vast en zijn ervan overtuigd dat wij nog heel wat beter kunnen.”

Voor deze achtste finale in de beker reist Doskom A zaterdag naar Tievolley Tielt B dat in Promo 2 uitkomt. Het jongste seizoen finishte Tielt als achtste, momenteel prijkt het team op een vierde plaats. Doskom ziet kwalificatie zitten. “In competitie wonnen wij vorig seizoen twee keer van Tielt. Al hadden wij er dan wel de beslissende set nodig. Thuis namen wij gemakkelijker afstand. Wij bekeren graag verder en zullen er ook alles aan doen om die kwartfinale te halen. En we mogen vooral Tielt niet onderschatten, leerde de ervaring van het jongste seizoen.” (RBD)

Zaterdag 17 december om 20.30 uur: Tievolley Tielt B – Doskom Moorslede A.