Bellewinst voor Knack Volley bij Benfica Lissabon

Door Benfica met 2-3 te kloppen verzekerde Knack zich van de noodzakelijke wedstrijdwinst om niet voortijdig uitgeschakeld te worden in de poulefase van de Champions League. Er moest wel voor geknokt worden wat de setstanden 25-23, 24-26, 23-25 en 25-22 de eerste vier beurten illustreren. In de belle serveerde Knack de Portugezen met 9-15 weg.

Coach Vanmedegael gaf het vertrouwen aan zijn basiszes plus libero Deroey en in tegenstelling met de openingswedstrijd thuis tegen Tours was Knack meteen bij de les. De eerste set verliep compleet gelijk op waarbij het grootste verschil twee punten was en geen van beide opponenten afstand kon nemen. Knack kwam door een outaanval van Lucas Gaspar wel eerst op setbal nadat Coolman een 23-22 gelijkstelde en de Braziliaan zijn aanval out gegeven zag. De videochalenge corrigeerde evenwel waardoor het setpunt naar de thuisploeg vergleed en Santos dat blokkend naar 25-23 verzilverde.

De eerste herneming leek Knack dan toch meer dominerend te worden want sloeg drie keer een meerpuntenbonus op het bord. Maar zowel de 5-8 als 11-15 en 20-23 werden alsnog gelijkgesteld omdat Knack zelf in de fout ging. Koukartsev kon de eerste setbal versieren die Lucas Gaspar neutraliseerde, Fasteland mokerde de 24-25 op het bord die dezelfde Lucas Gaspar out sloeg en deze keer geen gelijk kreeg via de videochallenge.

Zelfde scenario zowat de derde set met Knack dat een 11-14 naar 16-16 zag dichten. Tot D’hulst met gevarieerd servicewerk de Portugese spelopbouw ontregelde en 16-21. Daar bleven tot 21-24 constant drie punten van over al werd het nog spannend als Koukartsev uit serveerde en Lucas Gaspar met een ace de tweede setbal neutraliseerde. Koukartsev beslechtte van achter de driemeterlijn dan wel de 23-25.

In set vier nam Benfica een 13-10 bonus want Knack liet zich uit concentratie halen door een gecontesteerde en gewijzigde videochallenge. Coolman serveerde die kloof weer dicht en Knack kwam via Verhanneman die tot twee keer toe een knap gerecupereerde bal van Deroey nog tot een punt omsloeg. Bij 19-21 evenwel scoorde Knack maar één punt meer want in het setslot zorgde Wohlfahrtstatter via twee counterende bloks voor de setbal naar de belle die de ingekomen Ryuma Oto Alexio vastspijkerde naar 25-22.

In de beslissende set werd op 7-8 van veld gewisseld en opvallend daarbij de hogere opslagdruk van Knack via Coolman. Dan kwam Tammearu aan de servicelijn, hij serveerde enkele aces die naar 7-13 leidden, Coolman mokerde de wedstrijdbal op het bord die Oliviera ver out mokerde en 9-15.

In dezelfde poule won Civitanova 1-3 bij Tours. Civitanova leidt na twee wedstrijden met 5 punten voor Tours 3 punten, Knack en Benfica tellen 2 punten. (RBD)