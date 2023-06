Belgische beachvolleybaltop weer te gast tijdens manche op Grote Markt in Ieper

Komend weekend is er weer een manche van het BK beachvolleybal in Ieper. Op vrijdagavond is er traditioneel het recreatieve tornooi.

Miranda Vanderstraeten (50) is secretaris bij Katjes Ieper. Ze is getrouwd met Filip Vandermeersch en de mama van Jens en Drieke. Miranda werkt als bediende bij de CM. Verder is ze mede-verantwoordelijke van het jaarlijkse beachvolleytornooi in Ieper. “In november heerste er nog onduidelijkheid of het wel kon doorgaan door de werken aan de Lakenhalle”, vertelt Miranda. “Op dat moment legde ik een reis naar Slovenië vast. In januari kwam er toch groen licht en dus zal ik er komend weekend met pijn in het hart niet bij kunnen zijn. Dat is voor het eerst in 20 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat het zonder mij ook wel goedkomt, want ik sta er niet alleen voor. Zo staan Steve Verkruysse en Pol Titeca paraat om de coördinatie over te nemen. Woensdagavond werd de vrachtwagen met zand gelost en donderdag en vrijdag stonden in teken van voorbereiding van de vier velden.”

Recreatief

Vrijdagavond gaan ze vanaf 17.30 uur van start met het recreatief tornooi. “Dit tornooi telt 20 ploegen en is elk jaar snel volzet. Zaterdag komt de Belgische top in actie en start de manche voor het BK met de voorrondes en zondag volgen de finales. Hiervoor werken we samen met Volley Vlaanderen. Naast de velden voorzien we net als vorig jaar een cocktailbar. We hopen op stralend weer en ik heb het gevoel dat de weergoden ons gunstig gezind zullen zijn.”

Zondagavond wordt alles dan afgebroken. “We kunnen voor, tijdens en na het tornooi weer rekenen op een team vrijwilligers, al is die zoektocht niet evident. Het valt in de examenperiode en zondag is het traditioneel Vaderdag. Gelukkig kunnen we ook steeds rekenen op de Ieperse sportanimatie”, aldus Miranda, die in Ieper woont en vroeger zelf nog volleybalde in Langemark en Poperinge. “Nu speelt dochter Drieke bij de Katjes in Promo 3 en we zijn blij dat onze eerste ploeg zich kon handhaven. Met de Katjes hebben we een goeie werking en blijven we groeien.” (API)