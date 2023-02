Belangrijke weken voor Bevo Roeselare E: “Onze plaatsin de top drie behouden”

Met een wedstrijd minder gespeeld staat Bevo Beobank Roeselare E op een gedeelde tweede plaats in Promo 4C, op één punt van leider VKt Torhout D, de tegenstander van nu zondag.

“We staan voor belangrijke weken”, bevestigt trainer-coach Bjorn De Smet (45) uit Kachtem. “Zondag staan we tegenover leider Torhout, de enige ploeg waartegen we dit seizoen kansloos verloren. Hopelijk kunnen we bewijzen dat die nederlaag een uitschuiver was en dat we tot veel meer in staat zijn. Ik moet wel zeggen dat het een heel sterke reeks is, met een vijftal ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Maar dat is plezant en leerrijk voor onze meisjes.”

“Met de weken erop Izegem B en de twee ploegen van Tievolley Tielt staan we tegenover de overige ploegen uit de huidige top vijf. Het wordt interessant om te zien hoever we met de jonge ploeg staan en of we onze ambitie – de top drie halen – kunnen waarmaken.”

Top drie of niet, Bjorn mag zeker tevreden terugblikken op zijn debuut op seniorsniveau als coach. Hij viel dit seizoen last minute in voor Nicolas Claeys. “De combinatie met zijn job en eigen volleybal was niet mogelijk voor Nicolas, waardoor ik plots deze kans kreeg. Daarvoor ben ik Bevo heel dankbaar. Eigenlijk ben ik ook als depanneur bij deze club begonnen, toen ze bij de jongsten nog een assistent zochten. De voorbije zes jaar was ik telkens bij de jeugd actief, wat een voordeel was toen ik coach werd van deze E-ploeg. Ik kon de kwaliteit van de meisjes inschatten en zij wisten ook wat ze van mij mochten verwachten.”

“Of ik verwacht had dat het zo goed zou draaien? Nee, maar wel gehoopt. Ik ben blij dat we nog volop meestrijden voor de top drie. Het seizoen is nog lang, maar we zullen ons best doen om op die plaats te blijven. Of ik volgend seizoen nog coach van deze ploeg ben? Normaal keer ik terug naar de jeugd, maar ik heb zeker ambitie om later nog eens een seniorsploeg te trainen.”

Zondag 19 februari om 15 uur: Bevo E – VKt Torhout D