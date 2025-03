Belangrijk duel om behoud voor Tievolley

De heren van Tievolley Tielt nemen het zondag 23 maart op tegen rode lantaarn Moorslede. Tievolley vecht zelf nog voor het behoud en daarvoor is de wedstrijd van komend weekend uiterst belangrijk. Het gaat er op zoek naar niet minder dan drie punten.

“We kunnen niet helemaal tevreden terugblikken op ons seizoen tot zover”, opent de 17-jarige setter Arthur Goossens uit Tielt. “We hadden gehoopt om toch iets hoger te staan. In de heenronde hebben we enkele mooie overwinningen behaald, maar in de terugronde lukte dit wat minder mede door heel wat blessures in onze kern.”

Beste niveau

“Het was voor ons moeilijk om in te schatten wat we mochten ambiëren dit seizoen omdat de ploeg licht veranderd is, maar we mikten toch op de middenmoot. We hopen toch nog enkele punten te sprokkelen in de laatste matchen om zeker te zijn van het behoud. Als we ons beste niveau halen, moet dit ons zeker lukken”, vervolgt Arthur.

De plaatsen liggen op zich nog heel dicht bij elkaar en Tievolley speelde ook een wedstrijd minder dan de meeste directe concurrenten boven hen en dus is er mathematisch wel nog de mogelijkheid om op te schuiven in het klassement. Maar Tielt treft in de vier komende wedstrijden met de eerste, tweede en vijfde in de stand nog drie sterke tegenstanders. “Veel stijgen zal niet meer lukken. We storten ons op het behoud.”

Drie punten

“Momenteel zijn we er wel vrij gerust in dat dit ons moet lukken, maar er hangt veel af van de match tegen Moorslede.” Zondag zoeken de heren van Tievolley dus drie punten in Moorslede dat helemaal onderin staat, maar ze zijn op hun hoede. “We willen ze zeker niet onderschatten. Zij hebben ook al mooie overwinningen behaald dit seizoen. We hopen ons eigen niveau te halen en dat dat genoeg zal zijn om de punten mee naar huis te nemen.”

“De drie punten zouden ons in ieder geval goed doen om de kloof met plaats 11 iets groter te maken en de laatste matchen nog ontspannen te kunnen spelen”, besluit de setter van Tievolley Tielt. (RV)

Zondag 23 maart om 18 uur: Doskom Moorslede A – Tievolley Tielt A.