Bekerfinale Rembert B en VKt belooft geladen te worden: “Hete standjes aan het net niet uitgesloten”

De jongens van coach Kris Tavernier bekroonden twee weken geleden een schitterend seizoen met een verdiende titel. Op paasmaandag staan ze in de provinciale bekerfinale tegenover de stadsgenoten van VKt Torhout. Bekerwinst zou hun seizoen nog meer glans geven.

Jan Van der Fraenen, ouderdomsdeken van Rembert B, blikt met een uiterst tevreden gevoel terug op het voorbije seizoen en kijkt reikhalzend uit naar de bekerfinale. “Iedereen wacht vol spanning op die ene wedstrijd die de apotheose moet worden van ons onvergetelijke seizoen. Er wordt de laatste tijd binnen de ploeg vaak over de bekerfinale gesproken. De sfeer tijdens de wedstrijd zal ongetwijfeld heel speciaal zijn. Tussen beide ploegen heerst een sportieve rivaliteit. Tijdens de wedstrijd zou ik niet schrikken van enkele hete standjes aan het net, maar na de wedstrijd vergeten we die kleine akkefietjes snel. Ik hoop dat de beste mag winnen en dat het een spannende en sportieve wedstrijd wordt.” Voor Van der Fraenen wordt het daarenboven een partij tegen de ploeg waar hij een tiental jaar geleden drie seizoenen speelde. “Op papier zijn we het betere team, maar VKt is een echte bekerploeg. Ze zijn in staat om zichzelf te overtreffen in bekerwedstrijden. We zijn op onze hoede en zullen gretig op het veld moeten komen. Ik hoop dat we niet bezwijken onder de druk. Als dat niet gebeurt, vrees ik dat de sjampetters ons weinig in de weg kunnen leggen. Kampioen spelen is mooi, maar de bekerfinale winnen is nog iets anders. Een titel kan je niet vastpakken, die beker wel.”

Uitzonderlijk

“Zo’n seizoen is zelfs voor mij, als ouderdomsdeken van de ploeg, een hoogtepunt in mijn carrière. Ik werd eerder al eens kampioen en heb ook al een bekerfinale gespeeld, maar wat ik dit jaar meemaakte is uitzonderlijk. We verloren geen enkele wedstrijd en alle spelers hebben dit seizoen heel wat progressie gemaakt. Ik ben blij dat ik dit allemaal nog mag meemaken op mijn leeftijd. Ook volgend jaar mag de coach verder op me rekenen om al die talentvolle jonge gasten zowel op als naast het veld te begeleiden en te steunen.” (PDC)

Maandag 10 april om 19.30 uur (Sporthal Haneveld in De Haan): Rembert Torhout B – VKt Torhout.