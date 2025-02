“We kijken hier hard naar uit”: Beste vriendinnen Irene en Fien lijnrecht tegenover elkaar in bekerduel

Zondagavond staat het bekerduel tussen Damesvolley Waregem (N3) en Bidavo Bissegem (N1) op de kalender. Dit is meteen ook het duel tussen de ex-ploeggenoten en zelfs beste vriendinnen Irene Chanterie en Fien Schroeder.

Beide teams leggen een uiteenlopend parcours af dit seizoen. Damesvolley Waregem draait mee aan de top van derde nationale, Bidavo Bissegem staat troosteloos laatste in eerste nationale. De toekomst van Bidavo oogt onzeker. “Wij kunnen inderdaad best tevreden zijn met ons seizoen”, bijt Irene (25) de spits af.

“We hebben een brede kern en die hebben we al nodig gehad. De opstelling kan elke week wijzigen. We spelen af en toe een mindere match maar als ploeg hebben we al stappen gezet. En we zijn nog aan het groeien. We bleven jammer genoeg niet gespaard van blessures. Femke Van der Stiggel, Heleen Dedullen en ikzelf (ligamenten), waren geruime tijd out, maar keren nu terug. Ook Margaux Augustijns sluit stilaan opnieuw aan. Het is een heel aan elkaar gewaagde competitie waar de plaatsen 2 tot 8 op slechts 4 punten van elkaar staan. Er wachten ons nog pittige wedstrijden”, weet Irene.

“Wij kenden een moeilijke start”, pikt Fien (21), in. “Yentl Ver Eecke bleef aan de kant met een knieblessure. Ik was door Bidavo als opposite gehaald maar werd daardoor naar de hoek doorgeschoven. Toen toenmalig coach Birger mij opbelde met dit nieuws zag ik dit als een nieuw avontuur. Na het opstappen van Birger zaten we in een dipje.”

“We zijn ondertussen bezig aan een heel moeilijk seizoen waarin we slechts één keer aan het langste eind trokken. Ons handhaven in eerste nationale zal heel moeilijk worden. We moeten realistisch maar toch optimistisch zijn. We spelen nu met minder druk, blijven alles geven en hebben toch nog plezier.”

Waregem plaatste zich ten nadele van Bevo Roeselare (N2) voor de West-Vlaamse beker Nationaal. “Voor de interfederale verloren we op hun veld, thuis zegevierden wij voor de West-Vlaamse beker Nationaal”, gaat Irene, verder. “We hadden niets te verliezen en speelden zonder druk. De mentaliteit zat heel goed”, aldus de Waregemse.

Sterktes en zwaktes

“Voor ons is dit onze eerste wedstrijd in deze bekercompetitie”, zegt, Fien. “We kijken heel hard uit naar dit duel tegen Waregem. Bissegem en ikzelf speelden nooit eerder tegen Waregem. Ik ken natuurlijk hun sterktes en zwaktes nadat ik er tot eind vorig seizoen altijd speelde. Maar zij kennen mij natuurlijk ook (lacht). Ik verwacht sowieso een spannend duel. We zullen niet op onze lauweren moeten rusten. Ze zijn heel snel in de midden met Femke Van der Stiggel als speerpunt. Met Anouk Beelprez hebben ze een stofzuiger achteraan. We zullen de opslagdruk hoog moeten houden”, weet Fien.

“Coach Benoit is alvast bezig om Bidavo te analyseren. We zullen klaar zijn”, zegt Irene. “Onze kansen? Het zou wel eens spannend kunnen worden. We zitten in de underdogpositie, dat ligt ons wel. We weten dat het verschil tussen beide teams groot is maar met onze sfeer en ambiance kunnen we altijd iets extra brengen. Niets moet, alles mag. De snelheid zal zeker hoger liggen. Daar zullen we een antwoord moeten op vinden. Ik heb er alvast veel zin in om tegen Fien te spelen. De druk ligt bij hen.”

Bidavo verkeert in een woelige periode. Heel wat speelsters kiezen eieren voor hun geld en zoeken andere oorden op. Ook de Anzegemse Fien, die terugkeert naar Damesvolley Waregem, de ploeg waar ze op dit seizoen na, haar volledige carrière speelde. “Ik heb hier mijn vriendinnen. Toen ik naar Bidavo trok, zijn we spontaan contact blijven houden. De zelfstandige zaak van mama en mezelf liggen op een boogscheut van de sporthal, wat ook al meespeelde in mijn beslissing. En ik wil nog meer zelfstandig worden. Allemaal redenen om ja te zeggen toen ik gevraagd werd door sportief manager Joost Kerckhof.”

“Fien is een van mijn dichtste vriendinnen”, zegt Irene, woonachtig in Desselgem. “We hebben al drie jaar niet meer samengespeeld, maar ons contact is niet vervaagd. We zijn niet enkel volleybalvriendinnen. Het gaat veel verder dan dat.” “Ik koester de vriendschap met Irene”, zegt Fien, ten slotte. Het leuke is dat het we op dezelfde golflengte zitten. Ik ben dan ook heel blij dat we volgend seizoen terug in hetzelfde team spelen.”