Titelverdediger Roeselare neemt met 1-3-winst tegen Aalst stevige optie op bekerfinale

Landskampioen Roeselare heeft vrijdagavond tegen Aalst de heenwedstrijd in de halve finales van de Beker van België volleybal gewonnen. De titelverdediger won op bezoek bij Aalst met 1-3 (25-17, 25-20, 21-25 en 25-13) en trekt met een goede uitgangspositie naar de terugwedstrijd die op 22 december op het programma staat.

Met 16 bekers is Roeselare alleen recordhouder. Het won de trofee acht keer in de voorbije negen edities. Vorig jaar versloeg het streekgenoot Menen met 3-1, dat ook nog in de running is voor een tweede finale op rij.

De West-Vlamingen spelen zaterdagavond om 20.30 uur hun heenwedstrijd in de halve finales tegen Haasrode Leuven, de terugwedstrijd staat op 21 december geprogrammeerd.