Roeselare rekent bij laatste vier af met Aalst en komt in finale opnieuw uit tegen Menen

Roeselare heeft zich zondagavond geplaatst voor de finale van de Beker van België in het volleybal. De recordkampioen rekende in de halve finales af met Aalst en strijdt binnenkort met Menen, in een heruitgave van de finale van vorig jaar, in het Antwerpse Sportpaleis voor de trofee.

Roeselare versloeg Aalst in de heenmatch met 1-3 en gaf zijn goede uitgangspositie zondag in de terugwedstrijd niet meer uit handen. In eigen huis gunde het de Oost-Vlamingen opnieuw slechts een set: 3-1. De setstanden waren 25-18, 25-20, 23-25 en 25-18.

De finale tussen Menen en Roeselare wordt op 2 maart gespeeld in het Sportpaleis in Antwerpen. Met 16 bekertrofeeën is Roeselare alleen recordhouder in de Beker van België. Het won de trofee acht keer in de voorbije negen edities. Vorig jaar versloeg het streekgenoot Menen met 3-1. Menen staat voor de vierde keer in de eindstrijd.