Roeselare pakt 15e Beker van België

Knack heeft in het Antwerpse Sportpaleis de Beker van België gewonnen van Decospan Menen. Het klopte de buren met een duidelijke 3-0-score (25-18, 25-23 en 25-22). Met de 15e cupzege wipt Roeselare over de 14 bekers van eeuwig rivaal Maaseik en het is daarmee ook recordhouder.

Een unieke West-Vlaamse bekerfinale in het Sportpaleis voor bijna 10.000 supporters maar wel met wat kopzorgen voor Roeselarecoach Vanmedegael die deze week Tammearu zag uitvallen met een enkelblessure. Ook die andere hoekspeler Plaskie was nog niet fit nadat die ook al door zijn enkel ging.

Rotty kreeg daardoor een basisplaats, maar hij is ook nog maar pas hersteld van een operatie aan de pols. Bij Menen was Kindt nog net niet fit genoeg om aan de match te starten ook Dedeyne liep deze week een rugblessure op tijdens een oefenmatch.

Speciale omstandigheden

Decospan moest zich wat aanpassen aan de speciale omstandigheden. Knack dwong Depestele al bij 9-6 in een time-out na scores van Koukartsev en Rotty. Nadien volgde nog een blok op Capet. Menen direct in moeilijke papieren, zeker wanneer Coolman daar bij 14-8 nog een winnende opslag aan toevoegde. Roeselare bleef domineren en het had de klus al geklaard in het openingsspel bij 19-11. Depestele probeerde tevergeefs nog het tij te doen keren met drie wissels, Sinnesael milderde blokkerend nog tot 21-16, Verhanneman benutte de eerste setbal.

Menen begon de tweede set met Vanneste in plaats van Capet en het kwam voor het eerst op voorsprong (2-4) maar zakte dan wel in mekaar. Knack scoorde vijf keer op rij, Menen had het zeer lastig tegen een erg secure tegenstander die amper fouten liet optekenen.

En toch sloop het opeens dichter na een zeldzame misser van Kukartsev: 19-18 en Vanmedegael moest toch maar even rust zoeken in een time-out. Na een blok van Sinnesael (23-22) moest Knack weer even naar de kant. Fasteland was bij de eerste setbal bij de les.

Wanhoop

Roeselare had geen zin om de Meense prooi te lossen en het dreef Depestele tot wanhoop. Bij 10-6 zag hij de bui weeral hangen maar Dermaux reageerde nadien wel met een winnende opslag. Ondertussen had Capet zijn ploegmaat Vanneste weer afgelost maar Roeselare bleef domineren, Kukartsev mokerde de 16-10 op het bord. Een zegezeker Roeselare liet zich nadien nog bijna verrassen door de groenhemden: Vanmedegael moest bij 23-22 weer soelaas zoeken in een onderbreking. Maar Knack haalde het alsnog.

Voor Menen en de supporters was het ondanks de nederlaag een fabelachtig avontuur.

Volgende week staat er weer competitievolley op de agenda. Roeselare speelt donderdagavond tegen Aalst, Menen ontvangt Gent.