Roeselare is in West-Vlaamse bekerfinale maatje te groot voor Menen en steekt 17e bekertrofee volleybal op zak

Roeselare heeft zondagmiddag voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis de Beker van België volleybal bij de mannen gewonnen. In de finale in het Antwerpse Sportpaleis haalde het team van Steven Vanmedegael het met 3-0 van Menen. De setstanden waren 25-19, 25-14 en 25-21.

Menen hield in de eerste set nog aanvankelijk gelijke tred met Roeselare, maar na een kleine tempoversnelling stak de titelverdediger toch de eerste set op zak met 19-25. In set twee hadden de blauwhemden een vroege voorsprong beet en bouwden ze die stelselmatig uit tot het scorebord aan het einde van de set een verschil van elf punten aangaf: 14-25. De underdog wilde zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden en vocht in de derde set dapper terug, maar moest uiteindelijk met 25-21 zijn meerdere erkennen.

Met zeventien bekers in de trofeeënkast is Roeselare de absolute recordhouder. Het won de trofee negen keer in de voorbije tien edities. Enkel in 2022 kon Gent de hegemonie van Roeselare doorbreken. Ook vorig jaar stonden Menen en Roeselare tegenover elkaar in de bekerfinale. Roeselare trok toen met 3-1 aan het langste eind. Voor Menen was het de vierde bekerfinale in de clubgeschiedenis.

Ook in de competitie staat er voorlopig geen maat op Roeselare. De regerende landskampioen sloot de reguliere competitie in de Lotto Volley League als eerste af en staat ook aan de leiding in de BeNe Conference. Het team van Vanmedegael strandde afgelopen woensdag tegen het Franse Tours in de kwartfinales van de CEV Cup, de op een na belangrijkste Europese competitie. Menen greep enkele weken geleden naast een plek in de BeNe Conference, maar is voorlopig wel leider in de Challenge Play-offs.