Ook zonder Roeselare, Menen of Oostende staan ze hun mannetje in bekerfinales: “Op training praten we West-Vlaams”

In het Antwerpse Sportpaleis vinden zondag de bekerfinales volleybal plaats. Zonder Roeselare of Menen bij de heren en ook geen Hermes Oostende bij de dames. Het zijn VDK Gent, VC Oudegem, Caruur Gent en Lindemans Aalst die voor de verrassende affiches zorgen. Toch is de West-Vlaamse link opvallend groot. Zeker bij VDK Gent, waar zes van de twaalf speelsters roots in onze provincie hebben.

Welke damesvolleybalploeg heeft op het hoogste niveau het meest West-Vlaamse speelsters in de rangen? Logischerwijs denk je meteen aan Hermes Oostende, maar dat klopt niet. Het is bij VDK Gent, niet voor niets de tweede hoofdstad van onze provincie, dat je moet zijn. Liefst zes speelsters maken er deel uit van de West-Vlaamse enclave.

“Zeggen jullie dat zo, dat Gent de tweede hoofdstad van West-Vlaanderen is? Vanuit mijn ervaring kan ik dat alleen maar volmondig bevestigen”, klinkt het opgewekt bij trainer én voorzitter Stijn Morand (45). De sterke man van VDK Gent heeft dan ook voldoende redenen om goedgeluimd rond te lopen.

Zijn team verloor dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd en is ook torenhoog favoriet om de beker te pakken. Zeker nadat tegenstrever VC Oudegem afgelopen weekend nog geklopt werd in de competitie.

Gents droomseizoen

“We wisten uiteraard vooraf wel dat we een goede ploeg hadden, maar het verloop van dit seizoen is toch ronduit ongelooflijk”, beseft hij. “Het is al van 2012 geleden dat een ploeg in deze fase van de competitie nog ongeslagen is. Vorig jaar waren we al tweede in de reguliere competitie, nu werd de kern nog wat sterker in de breedte. We kennen geen kwaliteitsverlies bij wissels en dat maakt het grote verschil”, aldus Stijn Morand.

“Het klopt ook dat ik met een topgevoel naar de finale trek. De competitiematch tegen VC Oudegem kende eigenlijk het best mogelijke scenario. Zo begonnen we wat minder scherp. Dat is niet abnormaal als je zoveel wint, maar het was wel een goede waarschuwing.”

“We stonden 0-1 en 11-18 achter, maar konden het nog helemaal rechtzetten met een 3-1-winst. In de laatste sets draaide de machine op volle toeren, met zware cijfers als gevolg. Dat gevoel moeten we dus meenemen naar de finale.”

West-Vlaamse enclave

Uiteraard heeft niet alleen de coach de bekerfinale met rood aangestipt in zijn agenda, maar ook de zes West-Vlaamse speelsters in de kern. Dat zijn middenspeelsters Charlotte Desmet (22) uit Harelbeke en Iris Vandewiele (27) uit Brugge, samen met receptie-hoekspeelsters Laure Flament (23) uit Wevelgem, Els Vandesteene (34) uit Oostkamp, Lise De Valkeneer (32) uit Poperinge en Janne Devos (22) uit Koekelare.

We trekken met een top-gevoel naar die finale

“Je kan je het ongetwijfeld voorstellen dat West-Vlaams vaak de voertaal is op training”, lacht Stijn Morand. “Bovendien is hun rol in het team ook enorm belangrijk. Els en Lise hebben bijvoorbeeld bakken ervaring op het hoogste niveau en wisselen elkaar perfect af, terwijl Laure hier uitgroeide tot kapitein. Ze stelt haar fysiek talent steeds volledig in dienst van de ploeg en is hier echt incontournable geworden. Ook Iris draait al vele jaren mee op het hoogste niveau, maar kent nu met voorsprong haar beste seizoen ooit.”

“Super dat ze die stap nog heeft kunnen zetten. Voor Janne en Charlotte zijn er dan weer minder speelkansen, maar ik wil hun rol in het team zeker niet minimaliseren. Je bent maar zo sterk als je zwakste schakel. Hun mentaliteit op training is echt super, waardoor ze de rest steeds het vuur aan de schenen leggen. Ook dat is erg belangrijk om week na week te blijven presteren.”

Kers op de taart

Niet alleen heeft VDK Gent veel speelsters uit onze provincie, de meesten zijn er ook uitgegroeid tot echte monumenten. Al staat de prijzenkast nog verre van vol.

“Velen zijn hier inderdaad al zeven of acht jaar actief. Met Gent hebben we natuurlijk het grote voordeel dat we een studentenstad zijn. Veel meisjes komen hier spelen tijdens hun studies en blijven nadien hangen. En ook is het zo dat West-Vlaanderen enkel nog Oostende heeft op het hoogste niveau, voor velen is Gent dus het best bereikbaar. Ook onze B-ploeg telt trouwens veel West-Vlaamse meisjes.”

“Voor de motivatie is het weliswaar héél belangrijk dat we dit seizoen de kers op de taart kunnen zetten. De club en de speelsters verdienen dat. Gent pakte in het verleden één titel en één beker, maar dat is alweer tien jaar geleden. Sindsdien is het al vaak net niet geweest.”

“We trainen 20 uur per week en om die motivatie hoog te houden, zou het dit seizoen dus echt moeten gebeuren. Maar over een historische dubbel wil ik nog niet spreken, laat ons maar gewoon beginnen met die beker dit weekend”, blikt trainer Stijn Morand vooruit.

(AD)