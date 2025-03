Noor Debouck wint voor derde keer beker met Asterix Avo Beveren: “Dit is de ploeg van mijn hart”

Asterix Avo Beveren won voor het derde jaar op rij de beker van België bij de dames. Dit keer met 3-1 tegen Gent. Voor het derde jaar op rij stond libero Noor Debouck tussen de lijnen. De volleybalster uit Madonna is heel blij met de nieuwe triomf.

Noor Debouck (19) genoot daags na het bekersucces van een dagje rust. “Het was een kortere nacht dan anders”, vertelt ze nog volop nagenietend van de gewonnen bekerfinale. “Na een moeilijke start verloren we de eerste set. We waren iets te veel onder de indruk en de foutenlast lag te hoog. Vanaf set twee kwamen we helemaal onder stoom en wonnen we vrij vlot de volgende drie sets. Het was mijn derde beker op rij, maar het is nog altijd een zotte ervaring. We spelen niet elke week voor zoveel supporters. Ook mijn familie en vrienden waren aanwezig en dat is altijd leuk. Bovendien heeft elke bekerfinale een eigen verhaal”, aldus Noor, die een enthousiast tv-interview gaf aan Sporza na afloop.

Vertrouwen is terug

Als libero maakte Noor heel wat speelminuten en had ze dus een belangrijke rol in het succes van haar ploeg. “Ik was wel tevreden over mijn niveau, want het is overall niet mijn beste seizoen ooit. Ik had even wat minder vertrouwen in mezelf, maar ik heb het nu teruggevonden en hoop dat ik de lijn van zondag kan doortrekken.”

Nieuwe dubbel?

Er wachten nu nog de play-offs. Daar wil Noor in eerste instantie de finale halen en dat betekent in de top twee eindigen. Later kan dan een nieuwe dubbel volgen. “Het seizoen is nog lang niet gedaan. Er komen nog cruciale weken op ons af en we hopen dat de bekerwinst voor een boost kan zorgen. In de play-offs hebben we al een steek laten vallen in Oudegem. We hopen dit de komende weken recht te zetten en ons te kunnen verzekeren van de finale. Het worden nog zeven spannende matchen. Alles staat nog op een zakdoek. We hebben al een lang seizoen gehad, met ook nog onze Europese campagne. Zaterdag hervatten we de play-offs tegen Gent, onze tegenstander van de bekerfinale. Beide ploegen zullen gemotiveerd voor de dag komen na de match van zondag. Na de play-offs volgen dan nog wedstrijden met de nationale ploeg. Dat programma oogt ook nog vrij druk”, zegt Noor, die volgend jaar bij Asterix Avo Beveren blijft en volleybal combineert met studeren. “Ik heb even nagedacht om iets anders te zoeken. Op dit moment heb ik echter niets anders nodig. Asterix Avo Beveren is de ploeg van mijn hart geworden en ik kan hier nog veel leren. Later kan die stap ook gezet worden.”