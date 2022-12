Na Roeselare plaatst ook Menen zich voor bekerfinale

Decospan Menen speelt na 15 jaar nog eens een bekerfinale. Het toonde zich in twee matchen de betere van Borgworm. Het werd zondagavond 2-3 (25-16, 25-19, 31-33, 20-25 en 16-18 ), Decospan won de heenmatch met 0-3. De club hoopt op een volksverhuis vanuit Menen naar het Sportpaleis op zondag 26 februari.

Het publiek kwam pas net voor de eerste opslag binnen door de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië die lang uitliep. Geen volle zaal echter omdat de gladde wegen toch heel wat supporters thuis lieten. Zo’n 20 moedige supporters uit Luik geloofden nog in een stunt van hun ploeg en maakten de verplaatsing naar de Vauban. Borgworm miste nog steeds een paar spelers door blessures en zo kwam tweede libero Cocchini op de hoekpositie terecht.

Na een degelijke start (5-2) sloop er toch nervositeit in het team. Zeker wanneer Abinet de 7-7 op het parket acete. Hänninen toonde dan ook zijn opslagkunsten en Menen zo weer vier punten voor: 12-8. Menen kreeg het nog even warm na een blok op Kindt, nadien was het Luikse weerwerk beneden alle peil. Via 16-13 stevende de thuisploeg af simpele setwinst.

Menen ging in set twee gewoon verder op het elan. Borgworm moest al vluchten in een time-out bij 10-5. De kloof bleef groot omdat Hänninen en Capet een winnende service lukten. Vande Velde blokte Menen naar 21-14, het publiek kon de bekerfinale al ruiken. Bij een voetfout van Madsen was het 100% zeker: Menen na 15 jaar nog eens een bekerfinale, de eerste in het Sportpaleis.

Vanaf het derde spel deed coach Depestele het met zijn wisselspelers. Uiteraard was het vervolg van de match niet meer dan een formaliteit. De wisselspelers toonden dat ze er zin in hadden maar verloren de marathonset. Nadien duwden de Luikenaars door.

Menen had een gunstige loting in de Beker en het heeft de hoge verwachtingen ook kunnen inlossen. In de finale tegen Knack wordt het een zeer zware opdracht. Maar het doel is nu al bereikt.

Nog geen winterstop voor Decospan want woensdag spelen ze nog de laatste match van het jaar. Op verplaatsing bij Gent. Bij winst zetten de spelers een goede stap richting play-offs.

(MPM)