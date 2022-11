Menen voorbij Wijgmaal naar halve finales Belgische Beker

De kwalificatie van Menen is op bezoek bij Wijgmaal nooit in het gedrang gekomen. De ploeg van Frank Depestele volleybalde zich redelijk eenvoudig voorbij de tweedenationaler. Het werd 0-3 met als setstanden 14-25, 19-25 en 19-25. In de halve finales wacht reeksgenoot Borgworm.

Een overvolle zaal voor dit historisch duel tussen Wijgmaal uit tweede nationale (derde klasse) en vicekampioen Decospan Menen. Trainer Roel Nuijts speelde in 2007 de enige bekerfinale van Menen in het shirt van de West-Vlamingen.

Rode lantaarn

Met zijn huidige ploeg Wijgmaal leek dat te hoog gegrepen. Of niet? Feit is dat zijn jongens al drie keer een hoger geklasseerde ploeg uit de Beker knikkerden. Ze staan ook aan de leiding in hun reeks, in schril contrast met Menen dat in de Liga A na 0 op 12 de rode lantaarn draagt. De druk lag dus bij Menen, want alleen de bekerfinale halen is dit seizoen goed genoeg. Vanneste zag zijn goede invalbeurt in Borgworm beloond met een basisplek. Stuer keerde terug in de basis. Hij verving Bille als libero.

Menen begon sterk en liep 1-4 uit, maar begon weer heel even te twijfelen toen Wijgmaal gelijkstelde. Decospan was het zijn status verplicht afstand te nemen van de Leuvense amateurs en het deed dat uiteindelijk ook makkelijk. Sinnesael blokte naar 9-14 en Kindt deed hetzelfde bij 11-19. Ondertussen vierden de thuissupporters elk punt als een overwinning. Heerlijke ambiance.

Verdiende overwinning

Die verminderde wanneer Menen weer direct zijn stempel drukte in de tweede beurt. Trainer Nuijts moest al een time-out inroepen bij 1-6. En neen, zelfs een ploeg in twijfel zou die voorsprong niet meer weggeven. De manier waarop Wijgmaal bleef vechten was mooi om te aanschouwen. Hänninen smashte wel naar 8-16. De thuisspelers vochten terug tot 19-24.

Ook in de derde set teerde Wijgmaal op enthousiasme. Het loodste de spelers naar 10-8. Na de 14-14 vonden Kindt en co het welletjes. Logische, maar verdiende overwinning voor de grensploeg dat in de halve finales uitkomt tegen Borgworm. De eindstrijd in het Sportpaleis komt steeds dichter.

Drukke week

Nog een drukke week voor de Menenspelers die dinsdag richting Trentino vliegen voor hun eerste duel in de Champions League. Op zich moeten de jongens van Depestele daar donderdag niets rapen. Twee dagen later is het wel weer van moeten voor Sinnesael en zijn gevolg. Dan wacht een cruciale confrontatie in Achel. Bij verlies mag Menen stilaan een kruis maken over de play-offs. Bij winst wordt de inhaalrace nog te doen.