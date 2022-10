Menen kwalificeert zich al bevend voor de kwartfinale van de Beker

Wat een match, wat een spanning. Menen heeft zich na een memorabele partij geplaatst voor de kwartfinale van de Belgische Beker. Het klopte Guibertin in de tiebreak. Setstanden waren 25-17, 23-25, 25-19, 12-25 en 15-8. De weg naar de finale in het Sportpaleis ligt open.

‘Do or die’ voor Menen in dit halloweenweekend tegen Guibertin. De jongens van Frank Depestele hadden zichzelf enorm veel druk opgelegd door vooraf aan te geven dat alleen de bekerfinale dit seizoen goed genoeg was. Maar dan moest het dus wel in eigen zaal voorbij Guibertin, de club waartegen Decospan vorige week nog roemloos met 0-3 ten onder ging. Kapitein Jelle Sinnesael moest de verlosser worden van de geplaagde grensclub.

Het clubmonument keerde terug na een blessure aan de schouder die hem een paar weken aan de kant hield. Maxime Capet had last van de voet maar hij kon wel starten in de basis. De zaal liep helemaal vol omdat de club alle supporters trakteerde op een gratis ticket. Dat zorgde meteen voor de vlam in de pan, zeker wanneer de thuisploeg ook op 5-1 kwam.

Heel andere kant

Menen toonde zich van een heel andere kant dan een week eerder tegen diezelfde tegenstander: vechtlust, grinta en vooral ook veel beter spel. Kindt geraakte er makkelijk door en ook Sinnesael toonde waarom de ploeg hem de voorbije weken zo miste. Bij de 23-15 van Capet was Menen zegezeker.

Guibertin herstelde zich makkelijk en dwong Menen al direct in een time-out bij 4-7. Daarna kwamen de thuisjongens weer langszij maar de kentering kwam er bij een fel gecontesteerde ace van de bezoekers. Bij Decospan zagen ze die bal allemaal buiten, maar wel 14-16. De comeback lukte niet meer omdat Guibertin secuur bleef volleyballen.

De thuisploeg vergat ook opslagdruk te ontwikkelen. En zo werd het weer wat warmer onder de Meense voeten bij aanvang van de derde beurt. Gelukkig voor de thuisploeg zat ex-Red Dragon Van de Voorde niet lekker in de match bij Guibertin. Hij werd afgeblokt bij 9-4. Maxime Capet speelde een dijk van een match en liet zich ook weer gelden bij 15-11. Zijn sterke opslag (21-14) zou Guibertin achterlaten in dat spel.

Evenwicht

In set vier hielden beide ploegen mekaar in evenwicht tot 6-6 maar dan herviel Menen in het dramatische spel van in de beginfase van de competitie. Alles viel als een kaartenhuisje in mekaar en Guibertin gaf zowaar volleyballes. De 12-23-tussenstand was niet eens overdreven. Wat een doffe ellende. Menen met een zware mentale dreun richting de alles beslissende belle.

Daarin ontplofte de Vauban wanneer Capet met een ace startte. Menen beefde weer wanneer Bille de 3-3 miste in receptie maar nadien lachte het geluk de thuisploeg toe. De machine draaide weer als vanouds en Guibertin hielp nog een handje met een rode kaart: 10-5. Menen onder impuls van een luidruchtige thuisaanhang naar een gedroomde zege die perspectieven biedt op een finaleplaats in het Sportpaleis eind februari.

Woensdag staat er weer een competitiematch op de agenda. Sinnesael en zijn maats staan dan voor een verre en zelfs verraderlijke verplaatsing naar Borgworm. Maar eerst mochten de jongens van Depestele hun kwalificatie voor de Beker tot in de vroege uurtjes vieren.

