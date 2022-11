Knack Volley in drie sets naar halve finale

De kwartfinale voor de beker tussen Caruur Gent, de tweede in de competitie en leider Knack Volley, werd in drie sets beslecht. Een bijzonder sterk spelend Roeselare opende met 17-25, verdubbelde met 22-25 om met 14-25 autoritair af te ronden de derde beurt.

Beide coaches openden in hun succesvolle basisopstelling en het was Knack Volley dat meteen de toon zette. Met drie blokpunten, een outaanval van Gentenaar Kjaer en een winnende service van Tammearu stond Knack in enkele minuten 0-5 voor. Die handicap konden de Gentenaars nooit wegwerken. Integendeel, Knack diepte die bonus nog verder uit. Spelverdeler D’Hulst legde het tempo immers bijzonder hoog, wat de Gentenaars voor grote problemen stelde in de recuperatie.

Topscorer Tammearu

Knack-hoofdaanvaller Koukartsev trok bij 8-13 naar de kleedkamer trok voor verzorging. Hij bleef preventief in trainingspak. Mocht ook, want Ahyi deed het tegen zijn oud-ploeg uitstekend. Hij scoorde overigens over de rest van de wedstrijd 14 punten waaronder een blok, negen aanvallende punten en vier servicepunten. Heel Knack deed het die eerste set voortreffelijk met een te verwaarlozen foutenlast. Ook de wissels bij Gent konden die wurgende Roeselaarse dominantie niet te doorbreken. Op snelheid stoomde Knack door naar de 17-25 openingswinst.

Met de eerste herneming kon Gent tot 3-4 en 6-8 nog enigszins in het Roeselaarse spoor blijven. Tot Coolman in blok en aanval de bonus uitdiepte, geholpen door Gentse missers in aanval en service. Tammearu, die met 15 punten topscorer werd bij Roeselare, teisterde zowel aan het net als vanuit de verdediging. Op een servicemisser van de thuisploeg kwam Knack zelfs 13-20 voor. Set gespeeld, denk je dan.

Geen weerwerk

Maar dan liep het bij Knack iets minder zuiver. Kjaer en Vandecaveye scoorden nu wel geregeld en de Gentse service rendeerde. De thuisploeg dichtte eerst naar 18-22 en zelfs naar 22-24 eer Knack fortuinlijk via een netduel 22-25 verdubbelde.

In set drie maakte Knack bij 4-6 via een imponerende Tammearu en Ahyi het verschil naar 4-11. D’Hulst dirigeerde op een constant hoog niveau. Daar kon de thuisploeg geen antwoord of weerwerk tegen vinden, wat de finale 14-25 ook illustreert. In de halve finale die in heen en terug gespeeld wordt is Maaseik, dat 1-3 won bij Aalst, de tegenstander. Op donderdag 10 november opent Knack in de Tomabelhal de European Champions League-campagne tegen het Franse Tours VB.