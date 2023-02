Knack Roeselare gehandicapt naar Antwerps Sportpaleis: Märt Tammearu out voor bekerfinale

Knack Roeselare kan voor de bekerfinale geen beroep doen op Märt Tammearu. De Estse receptie/hoek viel dinsdag op training geblesseerd uit.

Zondag bakkeleien Knack Roeselare en Decospan Menen in het Antwerpse Sportpaleis om de nationale beker. Voor Knack Volley is het de twintigste finale en van de 19 al gespeelde won Roeselare er 14. Daarmee is het samen met Maaseik recordhouder. Menen is aan zijn tweede finale toe. Knack Roeselare, dat ongeslagen regulier kampioen werd, is de uitgesproken favoriet.

Uitvallen Tammearu

Dinsdag evenwel viel receptie/hoek Tammearu op training geblesseerd uit, hij loopt nu op krukken. Hoe lang hij onbeschikbaar is, is nog niet bekend. Maar hij mist zeker ook de eerste wedstrijd van de Champions Play Offs die op donderdag 2 maart plaatsvindt in de Tomabelhal tegen Lindemans Aalst.

Zware blessurelast

Tammearu was aan een bijzonder sterk seizoen bezig nadat hij vorig seizoen de doublure was van de naar het Italiaanse Padua vertrokken Mathijs Desmet. Knack torst dit seizoen al een zware blessurelast, met eerst centrumspeler Rune Fasteland die ondertussen wel weer in het ritme zit. Daarna was receptie/hoek Seppe Rotty uit met een polsblessure. Hij hernam ondertussen voorzichtig, maar is nog niet topfit. Momenteel is ook die andere receptie/hoekspeler Simon Plaskie geblesseerd out. Over hoe coach Vanmedegael het uitvallen van Tammearu zal opvangen, is het alsnog koffiedik kijken.

Knack staat overigens voor nog maar eens een zware maand. In maart staan er naast de dubbele Europese halve finale tegen het Italiaanse Piacenza nog zes wedstrijden van de Champions Play Offs op het programma.