Knack Roeselare gaat voor recordzege tegen Menen

Zondag staan in het Antwerpse Sportpaleis de bekerfinales in het volleybal op het programma. Bij de mannen neemt Roeselare het om 14.15 uur op tegen Decospan Menen in een Zuid-West-Vlaamse derby.

Roeselare is topfavoriet nadat het dit seizoen nog geen enkele competitiematch verloor. Het kan zijn 15e bekertrofee winnen en zo alleen recordhouder worden. De landskampioen telt er nu 14, net als aartsrivaal Maaseik, in de halve finales uitgeschakeld door de West-Vlaamse club.

Kapitein Matthijs Verhanneman mikt op een achtste beker in zijn tiende finale. Roeselare staat voor de 20e keer in de bekerfinale, Menen een tweede keer na 2007 (3-0 nederlaag tegen Maaseik).

(BELGA/ Foto BELGA)