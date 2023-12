Kan Bevo Rekkenshop Roeselare ticket voor bekerfinale veroveren?

Derde keer, goede keer voor Bevo Rekkenshop Roeselare? Nadat het in de heenmatch van de halve bekerfinale nipt met 3-2 verloor van Asterix Avo ging het ook afgelopen weekend met diezelfde cijfers onderuit tegen datzelfde Asterix. Trekt de Beverse Liga-ploeg zondag in de terugmatch wel aan het langste eind en kan het een ticket voor de finale van de Beker van België behalen? Leen van Grinsven heeft er alvast vertrouwen in.

“Het zou alvast een mooi verjaardagscadeau zijn, want ik ben zondag jarig”, lacht Leen van Grinsven, die dan 27 kaarsjes mag uitblazen. “We hebben er met de ploeg ondanks de twee recente nederlagen tegen hen wel vertrouwen in. We hebben bewezen dat we met hen kunnen wedijveren en hopelijk trekken wij zondag aan het langste eind. Het zou fantastisch zijn om in die bekerfinale te staan in het eerste seizoen met deze ploeg. En straks komt Knack Volley (waar haar partner Sander Depovere actief is, red.) ook in actie in de halve finale van de beker tegen Aalst, dus misschien staan we straks met twee Roeselaarse teams in de finale in het Antwerpse Sportpaleis. Dat zou fantastisch zijn, ook voor de stad, maar zover zijn we natuurlijk nog niet (lacht).”

Kwaliteit

Een bekerfinale zou inderdaad mooi zijn voor het ‘nieuwe’ Bevo Rekkenshop Roeselare. Ondertussen staat de ploeg in Liga op de vijfde plaats. “Daarmee doen we het voorlopig toch iets onder de verwachtingen”, aldus de Beverse met Antwerpse roots. “We mikken met deze groep sowieso hoger. Kwaliteit is er zeker en vast aanwezig, maar we moeten ervoor blijven werken. Maar ik heb de indruk dat we de voorbije weken goed op dreef zijn, zeker na die twee matchen tegen Asterix. Zo’n matchen stuwen ons niveau de hoogte in. Bovendien is het seizoen nog lang en staan er nog veel matchen op de kalender. Er is dus nog veel mogelijk.”

“Of ik tevreden ben met mijn speelkansen in deze nieuwe ploeg? Zeker en vast. Iedereen krijgt volop zijn kans van de coach en mag geregeld speelminuten meepikken. Ik klaag dus zeker niet.”

Zondag 17 december om 15 uur: Bevo Rekkenshop Roeselare – Asterix Avo.