Gent klopt Menen in heenmatch halve finales

Gent heeft donderdag in de heenmatch van de tweede halve finale van de Beker van België volleybal voor mannenteams met 1-3 de maat genomen van Menen.

De setstanden waren 19-25, 25-19, 24-26 en 15-25. De terugwedstrijd in Gent wordt volgende week dinsdag gespeeld

Aalst won woensdag al haar heenmatch in de eerste halve finale met 3-1 van Haasrode Leuven. Beide ploegen treffen elkaar volgende week woensdag in de terugwedstrijd in Leuven. De finale van de Beker van België staat op 27 februari op de agenda in het Antwerpse Sportpaleis.