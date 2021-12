Drama voor Menen: het mist bekerfinale na verloren golden set

Het mirakel van Menen voltrok zich bijna in Gent. Maar na de simpele 0-3 (16-25, 19-25 en 14-25) begaf Decospan in de Golden Set waarin het constant moest achtervolgen en strandde op 15-11. Geen bekerfinale voor de troepen van Depestele die het zuurste setverlies uit de clubgeschiedenis leden.

Menen begon met het mes op de keel aan de return nadat het vorige donderdag nogal verrassend onderuit ging tegen Gent met 1-3. Daarom moest Decospan winnen met 0-3 of 1-3 en daarna nog een extra golden set tot 15 halen om door te stoten naar de finale in het Sportpaleis. Wel goed nieuws voor Frank Depestele die Lou Kindt miraculeus genezen zag van zijn enkelblessure die hij opliep tegen Las Palmas. Hij begon ook meteen weer in de basis zonder dat hij ook maar deftig met de groep kon meetrainen. Gentcoach Jan Van Huffel deed het met dezelfde spelers die vorige week voor de stunt zorgden in de Vauban.

Ook ex-Menenspeler Gilles Vandecaveye die toen zeer secuur speelde en ook nu weer voor het eerste punt zorgde. En toch sloeg Menen een eerste kloofje dankzij Kindt die meteen toonde dat hij het scoren niet verleerd was: 2-4. De Vries – die andere ex-Menenaar- startte aarzelend en vond een paar keer een blok op zijn weg waardoor Gent bij 8-11 meteen al voor een time-out opteerde. Rotty reageerde met een ace: 9-13. Van Huffel haalde zijn troepen bij 11-17 naar de kant wanneer ook Vandecaveye niet tot scoren kwam. De stress was duidelijk zichtbaar bij de thuisploeg die in alle onderdelen tekort schoten. Zelfs sterkhouder Colson vond bij 12-21 het gaatje niet. Ook de opslag die Gent zo goed uitvoerde in Menen kwam er tot dan toe niet uit. Tobias serveerde Menen toch naar een time-out bij 16-24 maar toen was het eerste spel al lang beslist.

Gent schoot beter uit de startblokken na de kampwissel en wist na een beklijvende rally ook de 6-4 te scoren, Menen kwam snel weer langszij (9-9) om nadien zelfs nog drie keer op rij te scoren: 9-12. Decospan drukte via de serve van Lankinen door tot 14-19, Lou Kindt -wat een comeback- ging voor 15-21. De dubbele voorsprong in sets stond toen al vast.

Menen knalde gewoon door in het derde spel en liet via Andersen de 3-7 optekenen. De golden set kwam steeds dichter maar na de 4-11 ging Decospan gaan zweven. De Oost-Vlamingen knokten zich zo weer in het spel (7-12 en 12-16). Bij Menen hielden ze de adem in toen Plaskie zich bij 12-19 blesseerde aan de hand. Hij werd in sneltempo weer opgelapt, Gent nog steeds weggespeeld.

In een Golden Set die maar tot 15 punten gaat, is een goede start van cruciaal belang. En die was voor de thuisploeg die naar 3-0 stoomde. Depestele moest meteen ingrijpen met een tactische onderbreking en zou dat bij 5-0 nog eens moeten doen. Decospan weer met de rug tegen de muur om een nieuw mirakel te verwezenlijken. Plaskie gaf zijn ploeg hoop met de 7-4, Rotty pompte daar nog wat bij: 7-5. Gent bleef opslagen missen maar Menen kon te weinig scoren op de eigen serve. Rotty deed het wel bij 9-8. De spanning was te snijden in de lege zaal (maar de overvolle kantine). Gent kon het Sportpaleis al ruiken bij 12-9 Colson dwong de eerste finalepunten af bij 14-11. Colson maakte het ook af aan het net.

Er wordt niet meer gevolleybald dit jaar en zo duiken de Menenspelers met een rotslecht gevoel de winterstop in.