Doskom A en Doskom B nemen het tegen elkaar op in de beker

In de proviciale beker voor promoploegen bij de heren staat er met de clubontmoeting Doskom A – Doskom B een aparte bekerconfrontatie ingeschreven in de achtste finales. Doskom A komt in competitie uit in Promo 1, Doskom B werkt de competitie af in Promo 3.

De vaststelling dat Doskom B voor deze bekerwedstrijd een beroep kan doen op een vijftal oud-Doskommers maakt van dit bekertreffen een curiositeit. Kevin Vandenabeele ligt aan de basis van het heraanbinden van de volleysloffen door die ex-Doskommers. “Ik doorliep de jeugdrangen bij Knack Roeselare, speelde als late tiener met Knack B mee in divisie en verkaste later naar Doskom Moorslede. Mijn zonen Thibault, 17 jaar en Seppe, 15 jaar spelen met Knack E in Promo 3. Ik zag dat Doskom B in dezelfde reeks uitkomt en meteen groeide de idee om, na een inactiviteit van bijna tien seizoenen bij Moorslede B weer te volleyballen. Het leek mij een curiositeit om het met Doskom tegen mijn beide zonen op te nemen.”

Kevin volgde de dinsdagtraining en dat zorgde ervoor dat nog oud-Doskommers het volleybal weer voelden kriebelen. “Ook Koen Dewulf kwam af net als Bert Catteeuw, Brahim Malfait en Thomas Holvoet. Oud-Doskommer en bestuurslid Jordy Declercq verzorgt die training.”

Het is niet echt de bedoeling dat dit vijftal ook de competitie meespeelt. “Wij willen zeker de plaats niet innemen van de jongere spelers. Maar bij noodzaak, zoals bijvoorbeeld in examenperiodes of bij teveel onbeschikbaren door blessures, kan één van ons altijd depanneren. Ikzelf kon jammer genoeg de wedstrijd tegen Knack E in de heenronde niet meespelen. En hoop vooral dat dit wel lukt in de terugronde. Wat die bekerpartij betreft zal het bestuur ook wel liever hebben dat de eerste ploeg wint. Wij speelden al eens tegen hen op training met de oudgedienden erbij en verloren 3-0. Al was het verschil nooit groot. Misschien kan gelegenheidscoach Danny Geleyn ons zondag enkele punten even samen laten spelen. Want in dat geval beloofde cafetariauitbater Norbert Theuninck ons een serieus traktaat”, rondt Kevin Vandenabeele af.

Doskom B begint elke set met een bonus van 4 punten door het reeksverschil, als het tot de belle komt is dat 2 punten.

(RBD)