Bekerfinale ver weg voor Menen na thuisnederlaag tegen Gent

Decospan Menen ziet de bekerdroom zo goed als uiteenspatten na de 1-3-thuisnederlaag in de heenmatch tegen Gent: 19-25, 25-19, 24-26 en 15-25.

Ongetwijfeld de wedstrijden van het jaar voor zowel Menen als Gent die een uitgelezen kans roken op een bekerfinale in het Sportpaleis. Menen bereikte al één keer de cupfinale maar wel al dertien jaar geleden in de toen nog armtierige sportzaal van Knokke in tijden dat de finale nog maar weinig weerklank kreeg.

Portie pech voor Menen

Tegenwoordig is die bekerfinale de belangrijkste match in het volleybal met 10.000 supporters en rechtstreeks op televisie. De spelers hadden dus niet veel extra motivatie nodig.

Menen kreeg wel een portie pech te verwerken in aanloop van het duel tegen Gent want hoofdaanvaller Lou Kindt blesseerde zich aan de enkel en was niet inzetbaar. Zijn vervanger heette Leonis Dedeyne.

Vier ex-Menenspelers bij Gent

Kapitein Jelle Sinnesael sukkelde begin deze week ook met de rug maar the good old Sinnesael geraakte wel speelklaar. Coach Jan Van Huffel van Gent had met De Vries, Colson, Ver Eecke en Vandecaveye vier ex-Menenspelers in de rangen die maar al te graag voor de verrassing wilden zorgen.

Menen kreunde al snel onder de indruk van Gentspeler Tobias en zag de 8-6 omgezet in 8-11. Daarna controleerde Gent de partij dankzij Ogink die in het midden nadrukkelijk aanwezig was en Vandecaveye die met een offensieve 3 op 5 ook zijn duit in het zakje deed.

Wet van de sterkste

De thuisploeg tapte uit een ander vaatje in de tweede beurt met Seppe Rotty (7 op 10) die zijn duivels helemaal ontbond. Maar opnieuw ondergingen de jongens van Frank Depestele de wet van de sterkste in het derde spel. Al kwamen ze na de 13-16 en 22-24 wel knap terug tot 24-24. Daarna strandde Rotty twee keer in het blok.

Menen verkrampte helemaal in de vierde set en zag met lede ogen de 6-11-tussenstand aan. Vanneste mocht het dan proberen in de hoofdaanval maar de achterstand zou alleen maar toenemen.

Gent hoefde zelfs niet door te duwen om de eerste zege ooit in Menen op te tekenen. Meteen de belangrijkste want voor de Oost-Vlamingen is het finaleticket dankzij deze driepunter nu wel zo goed als binnen.

Menen komt zondag weer in actie in de competitie. Het moet dan op bezoek naar Borgworm in Luik. Komende dinsdag volgt dan de kapitale terugwedstrijd in de Belgische Beker in Gent.

Frank Depestele hoopt op de terugkeer van Lou Kindt en dat zou toch een klein mirakel zijn gezien de ernst van zijn blessure. Zich alsnog plaatsen voor de bekerfinale zou nog een grotere stunt betekenen.