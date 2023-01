Beaphar wordt Soncotra: Poperingse damesvolleyclub heeft nieuwe naamsponsor

Na maar liefst 34 jaar trekt Beaphar zich terug als hoofdsponsor van de Poperingse damesvolleybalploeg. De bestuursleden bleven evenwel niet bij de pakken zitten en stellen met veel trots de nieuwe hoofd- en naamsponsor Soncotra voor. Voorzitter Patrick Schatteman geeft tekst en uitleg, en maakt tegelijk ook een tussenbalans over het lopende volleybalseizoen.

Zoek vanaf volgend seizoen niet meer naar Beaphar Poperinge in de provinciale reeksen. Transportbedrijf Soncotra wordt de nieuwe hoofdsponsor van de Poperingse volleybaldames. “Voor de gezangen van onze supporters is het ideaal, net als Beaphar telt Soncotra drie lettergrepen”, opent voorzitter Patrick Schattemen met een kwinkslag.

Familiebedrijf

“Ik wil in de eerste plaats Beaphar bedanken voor de langdurige samenwerking. Laat het duidelijk zijn, zonder hun engagement en steun zou het niet gelukt zijn om een gezonde volleybalclub te blijven. Als die hoofdsponsor dan beslist om af te haken was het voor onze voltallige bestuursploeg even alle hens aan dek. Gelukkig kwamen we via Isabelle Lamaire, de coach van onze B-ploeg, al snel in contact met het Poperingse transportbedrijf Soncotra. Een echt familiebedrijf waar Isabelle, die meerdere jaren op het hoogste niveau heeft gevolleybald, samen met haar broer Bert, die nog profvoetballer was bij Cercle Brugge, de dagelijkse leiding op zich neemt. Een familie die zelf gepassioneerd is door sport, de ideale combinatie met onze club die volop inzet op de lokale verankering.”

“Trots dat we door deze samenwerking continuïteit kunnen bieden”

Het snelle akkoord met de nieuwe hoofdsponsor was een welgekomen nieuwjaarsgeschenk voor Patrick Schatteman en zijn club. “We zijn zeer trots dat we door de samenwerking met Soncotra continuïteit kunnen bieden aan het Poperingse damesvolleybal. Ondertussen bestaat deze mooie club al 53 jaar en het zou voor alle betrokkenen een kleine ramp geweest zijn moest ons voortbestaan door een gebrek aan sponsering in het gedrang zijn gekomen. We kijken er alvast naar uit om volgend seizoen onder onze nieuwe naam verder te bouwen aan de toekomst.”

Bekroning

Patrick Schatteman staat sinds 2014 aan het hoofd van de bestuursploeg en blijft zich met veel passie en gedrevenheid inzetten voor zijn club. Dat de A-ploeg zich in Promo 1 lijkt te mengen in het titeldebat is voor de voorzitter een bekroning voor het harde werk. “Over promotie naar de nationale reeksen spreken wij zeker niet, maar de resultaten van onze A-ploeg tonen wel aan dat ons harde werk haar vruchten afwerpt. Onze ligging is en blijft complex, maar toch gaat ons ledenaantal in stijgende lijn en zo kunnen we volop inzetten op de doorstroming van de jeugdspeelsters. In mijn bijna tien jaar als voorzitter heb ik samen met mijn bestuursploeg al veel meegemaakt. Met twee jaar uitstel door corona hebben we alsnog ons 50-jarig bestaan kunnen vieren en ook de digitalisering die we op alle niveaus hebben doorgevoerd was een huzarenstukje. De uitdaging blijft om voldoende medewerkers en vrijwilligers te vinden om alles in goede banen te leiden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we op de ingeslagen weg verder kunnen gaan.” (TVI)