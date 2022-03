Beaphar Poperinge D pakt overtuigend titel in Promo 4D

Beaphar D heeft zich zaterdag verzekerd van de titel in Promo 4D. De Poperingse dames domineerden dit seizoen de competitie.

Beaphar Poperinge D trok zaterdagnamiddag naar Kuurne met maar één missie: de titel veiligstellen. En Jong Kuurne kon de leider geen strobreed in de weg leggen. Met 16-25, 21-25 en 12-25 was de wedstrijd vlug beslist.

Voor Beaphar is de titel oververdiend. De Poperingenaars verloren dit seizoen slechts twee sets en hebben nog het maximum van de punten. En het kan voor de club nog mooier worden, want ook de A-ploeg is op weg naar de titel in Promo 2B.