Beachweekend VBC Beveren-Leie komt eraan: “Beachvolleybal is aan het groeien”

VBC Beveren-Leie organiseert op 24 en 25 juni traditiegetrouw haar Beachweekend. De organisatie heeft een mooi programma samengesteld.

Het Beachweekend van VBC Beveren-Leie is aan zijn vijftiende editie toe. “Het begon in 2006”, vertelt voorzitter Jan Lavens. “Eenmaal organiseerden we niet, en tweemaal ging ons beachvolleyweekend niet door wegens corona. Normaal beginnen we op vrijdag met een gemengd tornooi, maar na de coronabreak zijn we daar vorig jaar niet aan toe gekomen. Dit jaar openen we op vrijdagavond met eigen spelers en hun ouders. Een clubgebeuren, dus. We startten een werkgroep ‘Beach’ op, die een kubb-tornooi en volksspelen op poten zet. Het zand zal dus ook gebruikt worden voor het kubb-tornooi.”

“Op zaterdag openen we het Beachweekend officieel, met een jeugdbeachtornooi, georganiseerd door Volley West-Vlaanderen. De U14 meisjes en jongens bijten om 9.30 uur de spits af. Net na de middag volgen de U16 meisjes en jongens. Jeugdtornooien zijn sterk aan het groeien. Door corona waren we min of meer ‘naar buiten geduwd’, waardoor het zand is blijven liggen. Mede daardoor neemt de populariteit van deze mooie sport alleen maar toe. Inschrijven gebeurt via de bond. Er zijn al 37 ploegen ingeschreven. Het einde is voorzien omstreeks 17.30 uur en dan is het verenigingentornooi aan zet. Onder andere de Chiro van Beveren en Desselgem, een tennis- en voetbalclub, een toneelvereniging en koor, Zonneburcht Waregem… gaan er tegen elkaar spelen, vier tegen vier. Dat wordt een heel leuke mix.”

“Op zondag is er de Amabeach-competitie voor dames en heren, georganiseerd door Volley West-Vlaanderen. Er zijn al 13 heren- en 16 damesploegen ingeschreven. Spelers en speelsters uit provinciale reeksen, maar ook uit nationale reeksen zullen het tegen elkaar opnemen op vier terreinen.”

Heel dankbaar

“Er is een tent voorzien waar de honger kan gestild worden aan de pastabar. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de medewerking van tal van vrijwilligers. Het opgerichte Beachcomité levert schitterend werk. We kunnen ook rekenen op de samenwerking met de stad Waregem. Daarvoor zijn we héél dankbaar. Plaats van gebeuren is de Kernelle, vlak bij sporthal den Averul in Beveren-Leie. Nu maar hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn.” (ELD)