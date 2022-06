Beachvolleybal Els Vandesteene blikt vooruit: “Het zand is minder belastend en ik blijf me goed verzorgen”

Voor Els Vandesteene (35) staan enkele drukke maanden voor de deur. Geen sprake van luieren aan één of ander zuiders strand voor de topvolleybalster uit Nieuwpoort. Zo goed als elk weekend staat ergens een beachvolleybaltornooi op haar programma.

“Op mijn leeftijd is het belangrijk om mijn conditie tijdens de zomermaanden te onderhouden”, opent de speelster van VDK Gent. “Beachvolley houdt me fysiek sterk en zorgt voor regelmaat. Ik maak deel uit van een supertoffe club (Sini-Beach, red.) en de sfeer tijdens de tornooien is altijd leuk. Het is een beetje vakantie in eigen land.”

Visie en humor

“Ik ben nog altijd heel ambitieus”, gaat Vandesteene verder. “Ik mik ook dit seizoen op een podiumplaats. Er is veel concurrentie. Het blijft hard werken om bij de betere duo’s te behoren. Dit jaar speel ik samen met Axelle Longeval. We kennen elkaar vrij goed, want we spelen samen bij VDK Gent. We hebben dezelfde visie en humor en dat is leuk meegenomen. We zijn beiden ook heel professioneel bezig met onze hobby en wellicht daardoor klikt het goed tussen ons. Je staat maar met twee op het veld en dan is het belangrijk om elkaar te motiveren en uit te dagen om in elke wedstrijd tot het uiterste te gaan. De ideale partner is een getalenteerde, positieve motivator. Axelle vervult deze rol perfect.” Els Vandesteene heeft een schitterende carrière achter de rug en speelde in verschillende buitenlandse topclubs. Niettemin blijft ze op haar leeftijd heel ambitieus en gedreven. “Ik heb een goed seizoen achter de rug bij mijn huidige club VDK Gent. We veroverden de titel, maar misten jammer genoeg de dubbel. We hebben er veel uit geleerd en gaan volgend seizoen voluit voor titel en beker. Ik sukkelde persoonlijk met enkele blessures en mentale hindernissen, maar ik wil volgend seizoen opnieuw mijn steentje bijdragen om er een topjaar van te maken.” Wat beachvolleybal betreft, wil de Nieuwpoortse zo lang mogelijk doorgaan. “Het zand is minder belastend voor mijn lichaam en ik blijf me goed verzorgen. Wie weet haal ik de Olympische Spelen 2024 in Parijs en kan ik daar nog eens tonen wat ik kan”, glimlacht Vandesteene. (PDC)