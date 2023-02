Bavikhove B op bezoek bij VT Lendelede: “We willen in de top zeven blijven staan”

In Promo 2 gaat Bavo Bavikhove B zondagavond op bezoek bij VT Lendelede, de negende in de stand. De ploeg van youngster Luca Buyck staat momenteel op een zevende stek.

Vorig weekend was Bavo B net niet sterk genoeg om punten te sprokkelen tegen VC Wivo Wingene. Het werd 1-3 (18/25, 25/20, 14/25, 22/25). Daardoor blijft de ploeg van Buyck steken op zeven overwinningen op zestien wedstrijden. “Ik denk dat het voor de supporters toch een aangenaam kijkstuk was”, opent de 19-jarige Luca Buyck. “We lieten het liggen op het einde. Er zat zeker meer in tegen deze rechtstreekse concurrent. Het kon een vijfsetter geweest zijn, maar opslagmissers braken ons zuur op. Wingene profiteerde optimaal. Dat was even balen.”

Spelpeil omhoog

Met Lendelede staat er een haalbare kaart op het programma. “De wedstrijd voor nieuwjaar wisten we met 3-0-cijfers naar onze hand te zetten. Zij hadden dan af te rekenen met blessures. Ondertussen is hun niveau in stijgende lijn. Maar ook ons spelpeil gaat omhoog. Dat merk je op training. Hopelijk laten we dit nu ook zien in de wedstrijden. Voor het seizoen was de doelstelling top vijf. Na enkele verliespartijen te veel is dit bijgesteld naar de top zeven. Dit is dus een heel belangrijke wedstrijd voor ons.”

“Ik maakte voor het seizoen de overstap van Kuurne”, gaat Luca verder. “Maar daarvoor speelde ik al bij de jeugd van Bavo Bavikhove. Toen de club ophield met jeugdploegen ging ik voor de buren spelen en nu maak ik dus terug de omgekeerde beweging. Dit voelt als thuiskomen. Ik denk dat ik best tevreden mag zijn met mijn geleverde spel tot op heden. Ik ben nog jong en heb dus nog progressiemogelijkheden”, besluit Luca, die tewerkgesteld is in Brouwerij Bavik. (ELD)