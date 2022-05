Basil Dermaux van Promo 1 naar de Red Dragons

De nationale volleybalploeg opende de European Golden League tegen Letland met een overtuigende zege in drie sets en setstanden 25-16, 27-25 en 25-16. Debutant Basil Dermaux werd met 16 punten gedeeld topscorer met die andere Roeselaarnaar, Mathijs Desmet.

Voor de 19-jarige en 1,95 m grote hoofdaanvaller Basil Dermaux, tussendoor ook eerstejaarsstudent industrieel ingenieur in Gent, gaat het bijzonder snel en lijkt het wel een volleybalsprookje dat waarheid wordt. Dermaux begon te volleyballen bij Knack Roeselare en werkte de jongste competitie af met Knack C dat in Promo 1, de hoogste provinciale reeks is dat, zowel kampioen als bekerwinnaar werd. Eerder al werkte Dermaux met de nationale jeugdploeg de kwalificatie voor het EK af. Volgend seizoen trekt Dermaux naar de Liga A waar hij bij VT Decospan Menen de doublure moet worden van opposite Lou Kindt.

Kersvers bondscoach Zanini selecteerde hem voor het eerste deel van de zomercampagne van de Red Dragons. Daarbij werd bewust voor een heel jong team gekozen dat in een poule met Letland, Estland en Tsjechië strijdt om de eerste stek die het fnaletornooi oplevert. Dermaux trainde zich in een intensieve voorbereidingsweek in de gunst van de bondscoach en tegen Letland, een wedstrijd die woensdag in Aalst gespeeld werd, kreeg hij het vertrouwen als hoofdaanvaller. Dermaux leverde als debutant een complexloze partij af en werd topscorer met 16 punten. Dat dan via een aanvallende 14/23 en twee blocks.

Mathijs Desmet haalde ook al 16 punten waarvan 11/17 in de afwerking, twee aces en drie bloks. Seppe Rotty zorgde voor 11 punten.

Dermaux zelf noemt het een unieke gelegenheid om kennis te maken met de Red Dragons. “Ik was al blij dat ik tot de selectie behoorde maar was wel verwonderd dat ik tegen Letland een basisstek toebedeeld kreeg van de coach. Het zorgde aanvankelijk wel voor enige zenuwspanning maar het liep van meet af aan vlot en halfweg de eerste set vond ik echt mijn draai. Ook al omdat ik van zowel de medespelers als de coach het volle vertrouwen kreeg.”

Die knappe start doet naar meer verlangen maar het wordt dan wel bijzonder druk. “Vandaag donderdag staat er weer een training ingeschreven en ook de volgende weken zijn wij samen. Dan komen er ook nog de examens bij en in de rustperiodes probeer ik ook op dat vlak één en ander te doen. Voor dit eerste jaar industrieel ingenieur nam ik een volledig studieprogramma op.”

Zondag 5 juni wordt om 19 uur in de Kortrijkse Lange Munte België – Estland gespeeld, woensdag 8 juni om 20.30 uur staat ook al in Kortrijk België – Tsjechië op het programma.