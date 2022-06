Basil Dermaux: van eerste provinciale naar nationale ploeg

“Basil wie?” De reactie van de commentatoren sprak boekdelen. De selectie van Basil Dermaux (19) bij de Red Dragons was een absolute verrassing. Wie is deze lange atleet uit Beveren-Roeselare, die afgelopen seizoen nog aantrad bij … Knack Roeselare C? En zag zijn entourage deze steile opmars wel aankomen?

Een jong talent van KSC Wielsbeke in de basis bij de Rode Duivels? Wij zien het Roberto Martinez nog niet meteen doen. Zoals Wielsbeke kampioen werd in eerste provinciale, was dat ook het geval voor Knack Roeselare C in het volleybal.

De jonge Basil Dermaux (19) ontpopte zich tot sterkhouder van het team dat de dubbel pakte en versierde een mooie transfer naar Volley Menen in Liga A. Maar een selectie voor de Red Dragons zag niemand aankomen.

De 1,95 meter grote Basil trad met de Red Dragons aan tijdens de European Golden League, met Letland, Estland en Tsjechië als tegenstanders. Het moet gezegd dat heel wat vaste waarden ontbraken en de resultaten wisselvallig waren, maar het blijft een absolute stunt dat de jonge opposite zich op dit niveau mocht tonen.

Niet verwacht

“Dit scenario had ik écht niet verwacht”, glundert Basil. “Bij Knack Roeselare heb ik ooit een aantal weken meegetraind bij de eerste ploeg, maar dat was puur om een blessure op te vangen. Voor de rest was dit niveau helemaal nieuw voor me. En ook zoveel aandacht ben ik natuurlijk niet gewoon. Gelukkig ben ik iemand die niet snel zal zweven.”

Tussen de trainingen en wedstrijden door moest Basil wel volop studeren. Normaal zou hij nu examens afleggen in zijn eerste jaar industrieel ingenieur in Gent, maar enkele examens moesten wijken voor zijn avontuur bij de Red Dragons.

“Ik vind mijn studies nochtans wel belangrijk. Maar het was snel duidelijk dat dit een unieke kans is. Ik zou héél veel spijt hebben gehad als ik dit had geweigerd. Vanaf volgend seizoen zal ik mijn studies trouwens sowieso spreiden. Bij Menen kijk ik uit naar een nieuwe stap in mijn carrière.”

Onder de indruk

Bondscoach Emanuele Zanini was dermate onder de indruk van de Roeselarenaar tijdens de trainingen dat hij zelfs als basisspeler aan de campagne begon.

Mieke Moyaert: “Selectie was een kwestie van tijd”

Terwijl hij bij de Red Dragons nog een groentje is, trad Basil Dermaux wel al langer aan met de Young Red Dragons. Daar maakte coach Mieke Moyaert uit Zwevezele zijn opmars van dichtbij mee. “Basil is bij de U17 toegetreden en werkte zich beetje bij beetje op tot basisspeler. Zo was hij vorige zomer een vaste waarde op het WK, waar hij al top presteerde.”

Op fysiek vlak beschikt Basil over enorm veel talent

“Wat Basil absoluut typeert, is zijn mentaliteit. Het is een harde werker, die heel leergierig is. Tijdens corona konden we bijvoorbeeld geen externen uitnodigen voor trainingen op de Volleybalschool. Toen zag ik hoe Basil zich thuis had klaargestoomd voor het WK, met een fitness die hij zelf had ingericht. Daardoor ben ik er ook van overtuigd dat hij er zal geraken.”

“Voor zijn ontwikkeling is zijn transfer naar Liga A alvast heel goed, want in Promo 1 was hij nu veruit de beste. Zijn selectie is nu misschien wat sneller dan verwacht, maar het was sowieso een kwestie van tijd.”

Dirk Courtens: “Uitzonderlijke power op zijn leeftijd”

Bij Knack Roeselare C trainde en speelde Basil dit seizoen onder de hoede van Dirk Courtens. “Het is een heel aparte situatie, want het gebeurde nog nooit dat iemand uit de provinciale reeksen bij de nationale seniorploeg speelt”, beseft Dirk. “Basil had uiteraard een aandeel in de dubbel met Knack C, maar ik wil zijn aandeel niet groter noemen dan van de rest.”

“Samen met Bart Hungenaert stelde ik in januari en februari 2021 de seniorploegen samen en op basis van de beelden en scoutingsgegevens toen hadden we niet verwacht dat Basil het niveau van onze reeks zou overstijgen. Het is eigenlijk pas in de tweede seizoenshelft dat hij écht zijn stempel begon te drukken. Ik ken maar weinig voorbeelden van spelers die over dergelijke power beschikken op zijn leeftijd.”

Stijn Dejonckheere: “Zoveel mogelijk ervaring opdoen”

Hoewel hij deel uitmaakte van Knack Roeselare C, trainde Basil ook sporadisch mee met Knack B. Daar stond hij samen op het veld met Torhoutenaar Stijn Dejonckheere, ex-Red Dragon. “Hij kan een belangrijke speler in de Belgische selectie worden, want op fysiek vlak heeft hij enorm veel talent”, zag Stijn meteen.

“Het verbaast me dan ook niet helemaal dat hij nu mooie kansen krijgt met de nationale ploeg en hopelijk straks ook in Menen. Nu komt het erop aan om zoveel mogelijk ervaring op te doen.”

Ignace Dermaux: “Plezier blijven maken”

Vader Ignace Dermaux is naast docent in het hoger onderwijs ook thrillerauteur. Het verhaal van zijn zoon leest echter eerder als een sprookje. “Het is heel snel gegaan, ja. Maar wat voor ons als ouders het belangrijkste is, is dat Basil vooral veel plezier blijft beleven in zijn sport.”

“Uiteraard is er grondig over gesproken, zeker omdat het net examens zijn, maar we konden zijn dromen niet in de weg staan. Dit is waar hij al die jaren naartoe werkte. Zelf wist ik op mijn 19de niet zo goed wat ik wou bereiken, maar voor Basil is dat wel duidelijk.”

“Graag wil ik langs deze weg ook een bloemetje werpen richting Erwin Everaert, die vroeger instond voor de begeleiding van de jonge spelers bij Knack. Hij leerde Basil niet alleen veel op volleybalvlak, maar ook als persoon. Chapeau!”