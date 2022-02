Bart Hungenaert, trainer-coach Knack B, is realistisch: “We staan op onze plaats en willen bevestigen”

Knack Roeselare B heeft halfweg de competitie in Nationale 2B een wisselvallig seizoen achter de rug. Zaterdag reizen de troepen van trainer-coach Bart Hungenaert naar Volley Oudenaarde, en dat is een confrontatie tussen middenmoters.

Knack B staat, met Kruikenburg Ternat, op een gedeelde zevende plaats en heeft na elf wedstrijden 15 punten uit vijf overwinningen en zes nederlagen. Oudenaarde staat een trapje hoger, maar telt wel al 20 punten, want het won zeven keer, tegen vier nederlagen. Wil Knack B in de eindafrekening alsnog naar de linkerkolom van de klassering opschuiven, dan moet er bij Oudenaarde gewonnen worden.

Je kan trainer-coach Bart Hungenaert met deze vaststelling evenwel niet zenuwachtig maken. “Na dat verloren coronaseizoen zijn wij met de herschikking in nationale reeksen eigenlijk aan ons debuut toe in Nationale 2”, zegt hij.

In de eerste helft van de competitie was wisselvalligheid in de resultaten de regel bij Knack B, dat een zege met een nederlaag afwisselde.

“De zevende plaats in de klassering toont aan dat wij eigenlijk in die middenmoot thuishoren. Daarin speelt de pandemie ook een grote rol. Doordat de beloftenwedstrijden in Nationale 2 wegvielen, is de kern van de B-ploeg beperkt. Wat evenwel ook inhoudt dat een forfait door een covidbesmetting niet ongedaan kan worden gemaakt. Wij konden dan wel forfait geven of putten uit de seniorploegen van de Promoreeksen. Wij kozen ervoor om de wedstrijden niet uit te stellen. Daardoor speelden wij enkele matchen met spelers van Knack D, dat in Promo 2 aantreedt. Wij speelden tegen Stekene zelfs met maar zeven beschikbare spelers. Dan ben je uiteraard heel beperkt in je tactische ingrepen.”

Vertrouwen

Voor dat echte debuut in Nationale 2 werd de lat overigens ook te niet hoog gelegd. “Wij wilden met een beperkte kern vooral een rustig seizoen afwerken”, zegt Hungenaert. “Met eventueel een paar uitschieters tegen de topploegen. Dat gebeurde, mee door de aangehaalde redenen, evenwel niet. Dat tweede seizoensgedeelte snijden wij met vertrouwen aan. Het voorbije weekend werd de wedstrijd tegen Ruiselede uitgesteld, maar wij halen vertrouwen uit de 1-3-overwinning een week eerder in Zedelgem.”

“Zonder enige negativiteit kijken we tegen de komende opdrachten aan. Te beginnen dus op Oudenaarde, waartegen we in de heenronde thuis met 2-3 verloren. En wie weet kunnen we in het tweede seizoensgedeelte alsnog een topper kloppen”, besluit de trainer-coach.

(RB)