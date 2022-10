Bart Hungenaert (Knack C) over start in nationale: “Eerste overwinning moet kunnen”

Knack Roeselare C, dat als Promo-kampioen zijn debuut maakt in het nationale volleybal, ontvangt zaterdag Volley Doornik B. Coach Bart Hungenaert en zijn ploeg hunkeren naar een eerste zege.

Knack C werkte nog maar twee wedstrijden af. Het verloor tegen Denderhoutem met 1-3 en haalde vorige week op Ertvelde-Evergem een eerste wedstrijdpunt via een bellenederlaag.

In eerste instantie rekent de coach op een rustig seizoen in het nationale volleybal. Maar het is een serieuze uitdaging voor de ervaren Bart Hungenaert om dat te realiseren. De kampioenenploeg is overigens afgeroomd, want maar liefst vijf spelers van de basiskern trokken weg. Yaro Verhoye en Emiel Delrue naar eersteprovincialer Webis, revelatie Basil Dermaux ging naar Decospan Menen en Bert Lernout en Arthur Vanneste stapten over naar de B-ploeg. De input kwam van de eigen jeugd, met Nathan Ingelbrecht en Lauren Thurman die overkomen van Knack D, Bert Detailleur zette een stap terug van de B-ploeg, en Romain Dufour komt over van Doornik.

Gevolg van DNA

“Het maakt dat ik het nationale debuut van de C-ploeg moet maken met wisselspelers van de kampioenenploeg van vorig jaar en spelers die afgelopen seizoen in Promo 2 aantraden. Maar ik klaag niet, want dit is het gevolg van het DNA van de jeugdwerking bij Knack. Spelers opleiden zodat zij via diverse tussenstations kunnen doorstromen naar misschien wel de eerste ploeg.”

“Met de spelers die ik heb, wordt er gerekend op een versneld groeiproces naar Knack B toe. En dat is een aparte uitdaging voor een trainer. Met deze ploeg moet ik al mijn ervaring aanspreken die ik opdeed als assistent-trainer bij Knack A en coach van Liga B-ploeg Lendelede. Daar werkte ik met spelers die technisch en tactisch op hun hoogtepunt stonden. Bij Knack C moet ik de spelers ook individueel beter maken. Dat is werken vanuit een andere invalshoek. Precies dat maakt de uitdaging interessanter.”

Haalbaar doel

Knack werkten nog maar twee wedstrijden af, maar die leerden de coach dat de doelstellingen – behoud na een rustig debuutseizoen – best haalbaar zijn.

“Tegen Denderhoutem, dat al drie keer won, openden wij zelfs met deelwinst. Daarna kwamen wij drie sets niet tot twintig punten, maar werden nooit weggespeeld. Vorige week in Evergem kwamen wij 2-0 achter met twee keer het kleinste verschil, om daarna de belle uit de brand te slepen en die bij 5-8 alsnog uit handen te geven. Maar de spelers toonden de juiste mentaliteit. Zaterdag die eerste zege inschrijven kan heel de ploeg een boost van vertrouwen geven.” (RBD)

Zaterdag 8 oktober om 15.30 uur: Knack Roeselare C – Skill Volley Doornik B.