Balti Kortrijk Spurs volgend seizoen niet langer in Nationale 1: “Club gezond houden en ons concentreren op sportieve groei”

Balti Kortrijk Spurs treedt volgend seizoen niet langer aan in de competitie Nationale 1 van het herenvolleybal. “We hebben besloten de club gezond te houden en ons te concentreren op sportieve groei”, klinkt het bij Jurgen Demolie van Balti Kortrijk Spurs in een persbericht.

“Afgelopen jaren hadden we te maken met verschillende trainerswissels binnen onze eerste ploeg, waardoor we tekortschoten”, gaat Demolie verder. “Na dit seizoen verliezen we basisspelers die ervoor kiezen om dichter bij huis te spelen of te stoppen met volleyballen. Het lijkt ons niet haalbaar om de ploeg aan te vullen met vijf basisspelers. Het is dus tijd voor een nieuwe koers. We willen onze sponsors, ouders en vrijwilligers bedanken voor hun voortdurende steun, die essentieel blijft voor onze werking. We gaan samen verder met iedereen die zich verbonden voelt met de club, voor zowel sportieve als financiële groei.”

Ondanks het verwijden uit Nationale 1 blijven ze bij Balti Kortrijk Spurs wel ambitieus. “Onze herenploeg B staat aardig haar mannetje in Nationale 3. Wij maken deze groep vol clubspelers sterker en geloven in het potentieel om te groeien. Daarnaast willen we onze dames de nodige aandacht en sportieve ondersteuning bieden die ze verdienen. We kijken uit naar een nieuwe fase waarin we samen met onze clubspelers bouwen aan de toekomst van onze club”, besluit Jurgen Demolie.