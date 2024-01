Balti Kortrijk Spurs speelt volleytopper tegen Blaasveld: “Als ploeg zijn we nog aan het groeien”

Balti Kortrijk Spurs is in eerste nationale na veertien speeldagen nog altijd ongeslagen. Dit weekend trekt de ploeg van Jop Vercruysse naar Siks Blaasveld VC, de derde in de stand voor de topper.

“Ik heb het gevoel dat we nog aan het groeien zijn als ploeg”, vertelt de 34-jarige Jop Vercruysse, nog altijd van onschatbare waarde voor zijn ploeg.

“We moesten twee nieuwe spelers inpassen, iets wat met ups en downs verliep. We lieten onnodige sets liggen maar proberen nu als groep constanter te presteren. De top twee is nu min of meer bekend met Balti en Knack Roeselare. Het zal een kwestie zijn om op een hoog niveau te blijven presteren.”

“De wedstrijd tegen Roeselare op zaterdag 23 maart zou wel eens cruciaal kunnen. Zij verloren drie wedstrijden met 3-2, wij wonnen er vijf met 3-2 waardoor het verschil virtueel maar één punt is in ons voordeel. Het voelt raar aan om maar één punt voor te staan en nog geen steek te hebben laten vallen.”

Geen fouten meer

“We liepen al twee keer op een rij de promotie mis, hopelijk is het nu derde keer goede keer. De ploeg is klaar om over te gaan. Ook in Liga B zouden we geen mal figuur slaan. De ploeg heeft die stap nodig, ook extrasportief zou dit voor de club goed zijn. Ook de B-ploeg staat helemaal alleen bovenaan in Promo 1. Af en toe trainen er enkele jongens mee, wat een goeie zaak is. Dit is ideaal om hun doorstroming te versnellen. Hopelijk zetten zij de stap naar nationale 3. Maar dan mogen zowel wij als zij geen fouten meer maken. De dichtste achtervolgers liggen op de loer”, weet Jop Vercruysse.

“Tegen Blaasveld zegevierden we in de heenronde met 3-1. Nu moeten we ook in staat zijn om de volle buit te pakken. Laat ons eerst deze moeilijke klip omzeilen.”

“Ikzelf blijf belangrijk voor de ploeg, denk ik. Dit kan ik zeker ook nog zijn in Liga B. Daar kan ik ongetwijfeld ook nog mijn diensten bewijzen. Voorlopig blijven de kwaaltjes uit”, besluit een gemotiveerde Jop Vercruysse.