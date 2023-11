Balti Kortrijk Spurs op zoek naar een constante

In tweede nationale van het herenvolleybal staat dit weekend de absolute topper op de kalender. Met Balti Kortrijk Spurs en Knack Roeselare B nemen de eerste en tweede in de stand het tegen elkaar op.

Vorig weekend boekte Balti Kortrijk Spurs tijdens hun sponsoravond de achtste zege op een rij tegen Kruikenburg Ternat. Al liep dit aanvankelijk niet van een leien dakje. “We kunnen terugblikken op twee goeie en twee mindere sets”, verduidelijkt Leonis Dedeyne, in het tussenseizoen overgekomen van Decospan Menen. “We zijn opzoek naar een constante wat niet onlogisch is met deze nieuwe ploeg. Dit is ook een beetje eigen aan dit niveau. We startten de laatste set goed maar plots ging het minder. Toch had ik alle vertrouwen in een goede afloop.”

Belangrijke match

“Over het algemeen mogen we tevreden zijn met hoe het loopt tot op heden. Onze hoofddoelstelling is promoveren en dat is zeker mogelijk. Het zal een kwestie zijn van er op de juiste momenten te staan. Zoals dit weekend tegen Knack Roeselare bijvoorbeeld. Ik ken er nog een enkele spelers van bij het beachvolley en de jeugd, maar de meesten ken ik niet. Ik zie dit als een match als een andere, maar wel een belangrijke. We spelen thuis wat geen onbelangrijke factor is.”

Leonis zette een stap terug van Liga A ploeg Decospan Menen naar Balti Kortrijk Spurs “Bij deze is het hoofdstuk Liga een afgerond verhaal”, gaat de 29-jarige Torhoutenaar verder. “Ik beleef nog heel veel plezier aan het volleybal. Mijn rol is nu anders dan bij Menen. Nu moet ik de ploeg mee helpen dragen, hiervoor ben ik naar Kortrijk gehaald. Ook de Franse coach is nieuw. Voor de club is dit een uitstekende keuze. Hij heeft 20 jaar ervaring op het hoogste niveau dus weet hij wat de vereisten zijn om naar een hoger niveau over te gaan. Ook Dominique Baeyens heeft een overkoepelde rol met de coach. Hij is ook een klankbord voor de spelers. Zijn advies is een grote meerwaarde.”

“Ik combineer volleybal al sinds mijn periode bij Gent met mijn werk bij Renson in Waregem. Maar sinds dit jaar gaat mijn focus meer uit naar mijn job”, aldus Leonis. (ELD)

Zondag 26 november om 17.30 uur, Sportcampus Lange Munte: Balti Kortrijk Spurs – Knack Roeselare.