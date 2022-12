Balti Kortrijk Spurs neemt het op tegen buren uit Gullegem: “Geen constante in de ploeg”

Zondagvoormiddag staat in Promo 2 het burenduel tussen Balti Kortrijk Spurs A en VT Gullegem A op de kalender in Sporthal De Lange Munte. Kortrijk staat momenteel op de negende stek, Gullegem staat tweede.

Promovendus Balti Kortrijk Spurs maakt een moeilijke periode door. Na drie zeges op rij leed de ploeg van coach Andy Laperre nu zijn zesde nederlaag na elkaar op het veld van Damesvolley Waregem B. “Het grote probleem is dat we geen constante krijgen in onze prestaties”, sakkert de 51-jarige Heulenaar.

“We zijn een samengestelde ploeg van onze twee promo 3 ploegen van vorig seizoen. Daaruit namen we de meest gemotiveerden. Momenteel betalen we dus veel leergeld met meisjes die het niveau uit promo 3 gewoon zijn. We moeten het hebben van onze collectiviteit, want er is niemand die het spel kan maken. We blijven zoeken, en als iedereen in een goeie vorm verkeerd, dan moeten we in de terugronde nog enkele wedstrijden kunnen naar onze hand zetten. Dat deden we ook tegen de ploegen die eveneens nieuw zijn in promo 2 tijdens de eerste wedstrijden. Aan inzet ontbreekt het ons zeker niet, maar we missen nog wat power in opslag en aanval. Er zit alvast genoeg potentieel in dit team om onze plaats in Promo 2 op te eisen. Omgaan met verlies is toch mentaal even wennen”, klink het. “Tegen Gullegem hebben we alvast niets te verliezen. Dit is geen wedstrijd die we moéten winnen. De opslagdruk zal groot zijn, want ze hebben goeie aanvallers. Wie weet hebben we een topdag en komen we verrassend uit de hoek”, zegt coach Laperre.

Gullegem coach Christ Casaert kreeg na zes overwinningen op een rij nog eens af te rekenen met een nederlaag vorig weekend. Tegen leider Bevo Roeselare D werd het 3-0 (25/19, 25/23, 25/22). “De eerste set was duidelijk, maar in de tweede en derde zat er meer in”, vertelt de Harelbekenaar. “We hebben echter nooit de bovenhand gehad, enkel door een inhaalbeweging kwamen we nog kort bij. Te veel directe fouten doen ons al eens de das om. Nu dus opnieuw. Maar kom, we staan nog altijd op een mooie tweede plaats na Roeselare. Mijn doel is proberen op een degelijk niveau volleybal brengen, minder fouten te maken en constanter te worden”, zegt Christ Casaert.

“Tegen Kortrijk zondagmorgen gaan we alvast op onze hoede zijn. Ik ken de ploeg niet die de overstap naar tweede maakte. Gaat een wedstrijd in de voormiddag invloed hebben op onze prestatie? Ik weet het niet. Ik verwacht alvast geen gemakkelijk burenduel. Halen we ons beste spelpeil? Dan moet iets mogelijk zijn. Dit is onze laatste wedstrijd voor de winterbreak. We willen dus met een goed gevoel die stop ingaan. Pas op 21 januari komen we terug in actie in competitieverband. Dan kruisen we de degens met Davo Wevelgem B”, aldus Casaert.

Zondag 11 december om 11 uur: Balti Kortrijk Spurs A – VT Gullegem A