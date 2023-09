Balti Kortrijk Spurs klaar voor ‘burenduel’: “Met dezelfde mentaliteit de wedstrijd aanvatten”

De dames van Balti Kortrijk Spurs A wonnen vorig weekend van Sportiva Langemark A met 3-2 (25/23, 25/17, 18/25, 18/25, 15/10). Dit weekend kruist de ploeg van Lotte Demolie de degens met de buren van Davo Wevelgem B.

Op de tweede speeldag pakte Balti Kortrijk Spurs zijn eerste zege in Promo 2 B. Na een nagelbijter werd het 3-2 in de Lange Munte. In de tiebreak trokken de Kortrijkzanen aan het langste eind. “En dat deed enorm veel deugd”, opent de 27-jarige Lotte Demolie, kapitein van de Spurs.

Winst in eigen huis

“In tegenstelling tot de eerste wedstrijd in Waregem, brachten we ons spel met de goede mentaliteit. Waregem was toen sterker, we vonden niet de opening om te kunnen scoren. Nu waren we wel bij de les. We wonnen de eerste twee sets, maar verloren op ons beurt de twee volgende. In de beslissende set trokken we het laken naar ons toe. We mogen tevreden zijn met deze winst in eigen huis. Vooral de manier waarop mag ons tevreden stemmen”, meent Demolie.

Balans vinden

Zondagvoormiddag ontvangt Balti de buren uit Wevelgem, dat na twee speeldagen nog altijd foutloos is. “We moeten naar die wedstrijd toeleven met dezelfde mentaliteit. We moeten vechten voor elkaar en ons eigen spel blijven spelen. Dit jaar zijn er een aantal herschikkingen in de ploeg. Een aantal speelsters vertrokken, zoals onze passeur. We moeten de balans nog vinden. In de heenronde willen we vooral kijken hoe elke ploeg voor de dag komt. In de terugronde zullen we meer weten en moet er geoogst worden. Een plaatsje net boven de middenmoot moet een realistisch doel zijn. Mijn rol als kapitein is vooral de rust bewaren in de ploeg wanneer er paniek dreigt”, besluit Lotte Demolie, een jeugdproduct van Kortrijk. (ELD)

Zondag 1 oktober om 11 uur: Balti Kortrijk Spurs A Davo Wevelgem B.