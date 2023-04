Balti Kortrijk Spurs B kijkt vooruit: “Op ons plaats in playoff B maar er is veel groeipotentieel”

Promovendus Balti Kortrijk Spurs B plaatste zich na een schitterende campagne net niet voor playoff A. De ploeg van coach Willem Deconinck ontvangt dit weekend VC Packo Zedelgem B op de voorlaatste speeldag.

“We liepen na de nederlaag tegen Ooivo Ooigem nipt playoff A mis. Rembert Torhout B was dit seizoen ongenaakbaar, maar daarachter streden Volley Team Diksmuide, Bavo Bavikhove en wij om de overige twee plaatsen. Dat we het laten liggen tegen Ooivo leert ons dat we dan terecht in de B-groep zitten. In de reguliere competitie had je iets om naar toe te leven, dit is nu weggevallen.”

“We zijn nu al aan het trainen in functie van volgend seizoen. Op training wordt er goed doorgewerkt en passeren nieuwigheden de revue. Dit weekend krijgen we Packo Zedelgem tegenover ons, net als op de vorige speeldag. Toen waren we een set sterk met 15-25-cijfers. Daarna steeg de opslagdruk, maakten we foutjes en gingen we met 3-1 de boot in. Maar nu spelen we in de Lange Munte en gaan we dus vol voor de winst. We hebben nog twee partijen te gaan, die willen we naar ons hand zetten. We krijgen op de slotspeeldag nog Beobank Citivo Gits voorgeschoteld, een heel sterke ploeg.”

“Dit was mijn eerste jaar als coach nadat ik het voor bekeken hield als speler”, zegt de Kortrijkzaan. “Ik heb genoten van deze leuke groep leergierige jongens. De klik tussen de spelers onderling en de coach is er. Dit is een groep met nog heel veel groeipotentieel. Dit geheel samenhouden met nog versterking moet het mogelijk maken nog vooruitgang te boeken. Ook volgend seizoen blijf ik aan het roer van Balti Kortrijk Spurs B. Ik kijk er nu al naar uit, maar eerst nog twee zeges binnenhalen”, besluit Willem. (ELD)

Zondag 2 april om 14 u. 30: Balti Kortrijk Spurs B – VC Packo Zedelgem B.