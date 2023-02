Balti Kortrijk Spurs A in laatste rechte lijn richting titel: “We spelen nog zes finales”

Balti Kortrijk Spurs A won vorig weekend de topper in en tegen Knack Roeselare B met 1-3. Zondag komt HZ 93 Hofstade-Zemst op bezoek in de Lange Munte.

Door het verlies van leider Vamos Stekene – Sint-Gillis-Waas A vorige week pakt de ploeg van coach Johan Lozie de koppositie over. “Wij moesten winnen, wilden we nog meedoen voor de hoofdprijs”, verduidelijkt Johan. “Het is natuurlijk mooi meegenomen dat Vamos een steek liet vallen op het veld van Blaasveld.”

“De eerste set was misschien het beste van wat we al lieten zien. Alles klopte. In set twee lagen te veel opslagfouten (7) aan de basis van het verlies. Die nekten ons, maar daarna hebben we ons goed herpakt. De derde was een dubbeltje op zijn kant, en het muntstuk viel juist. In de laatste set kwamen we 16-10 in het krijt te staan, maar het jonge Roeselare maakt op zijn beurt te veel opslagfouten. Ewout mocht zesmaal serveren na elkaar en ons blok stond pal. Ik voelde in de time-outs dat de wilskracht er was om door te duwen. Het was nu of nooit.”

Details

“Met nog zes speeldagen te gaan is er nog niets beslist. Zowel Stekene, Roeselare als wij zullen elke week op ons tellen moeten letten. Om te beginnen staan wij zondag tegenover HZ 93 Hofstade-Zemst. Ik zag hun wedstrijd tegen Stekene, waar ze uitstekend voor de dag kwamen. Het kan van details afhangen. Er kunnen nog veel addertjes onder het gras zitten.”

Zowel Stekene, Roeselare als wij zullen elke week op ons tellen moeten letten

Balti begon matig aan het seizoen. “Je kan ons seizoen in drie delen opsplitsen. Het eerste deel was nog met coach Wim, waar we zes punten verloren. Toen ik overnam stonden we op de negende plaats. Het was uiteraard aanpassen voor iedereen. Een andere manier van werken vraagt tijd, maar ondertussen zijn we al beter op elkaar ingespeeld. En er zit nog groeimarge op. Verschillende spelers stijgen boven zichzelf uit.”

“En we zitten nog niet aan het einde van ons Latijn. De samenhorigheid, een hecht team op en naast het veld, daar draait het om. Het is het team dat schittert, niet twee of drie spelers die erbovenuit steken.”

“Ik heb de spelers gezegd bij het begin van ons mooie reeks (nu acht zeges op rij) om niet meer achterom te kijken. Enkel nog het bloemenmeisje telt op het einde, om het in wielertermen te zeggen. Nog zes wedstrijden, dat kunnen evenveel valkuilen zijn. We spelen nog vier wedstrijden in eigen huis en zitten in de goede flow. Het belooft nog spannend te worden”, besluit Johan Lozie.