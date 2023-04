Avelgem neemt de koppositie over van Waregem: “Het seizoen is nog niet voorbij”

Kerdavo Avelgem kende vorig weekend weinig moeite met Beaphar Poperinge. Het werd 3-0 (25/6, 25/12, 25/13). Door deze zege neemt de ploeg van coach Bart Dewilde de koppositie over van Waregem.

“We speelden bevrijd en zonder stress”, vertelt een gelukkige coach. “Poperinge moest het stellen zonder hun beste speelster en kwam nooit in het stuk voor. Waar ik voor vreesde was niet aan de orde. We hebben ons geamuseerd in deze toch wel belangrijke wedstrijd. Onze opslag was heel goed, iets wat niet altijd het geval is”, klinkt het.

“Ik ben meer bezorgd voor de wedstrijd van zaterdag op het veld van VKt Torhout B. De titel is zeker nog niet binnen. Winst met 1-3 of 2-3 is wel voldoende. We hebben dan immers één wedstrijd meer gewonnen dan Damesvolley Waregem”, aldus Dewilde.

“Dat het zo goed ging verlopen dit seizoen, had waarschijnlijk niemand verwacht. Zeker niet in de heenronde, toen enkele dames nog moesten terugkeren uit zwangerschap. Enkel tegen Ruiselede lieten we een ontgoochelend resultaat noteren”, zucht hij.

Een van de absolute sterkhouders dit seizoen is Naomi Fianyo. “Iedere wedstrijd gaan we voor de overwinning en sowieso denken we nooit dat het makkelijk gaat zijn”, zegt de 27-jarige Kortrijkse. “Dat zal ook tegen Torhout het geval niet zijn. We zullen moeten vechten want iedere ploeg is wel gemotiveerd tegen de leider.”

Nationale 3

“Als we slagen in ons opzet, dan kijk ik er echt naar uit om in Nationale 3 te spelen. We hebben een heel tof team dat zowel op als naast het veld hecht is. We waren niet meteen deze campagne begonnen met het idee kampioen te spelen. Het is dan ook superleuk dit te realiseren. Er zijn een aantal dames die het volleybal vaarwel zeggen, maar er komt ongetwijfeld versterking bij.” (ELD)

Zaterdag 22 april om 20.30 uur: VKt Torhout B – Kerdavo Avelgem A.

Avelgem Kerdavo Avelgem kende vorig weekend weinig moeite met Beaphar Poperinge. Het werd 3-0 (25/6, 25/12, 25/13). Door deze zege neemt de ploeg van coach Bart Dewilde de koppositie over van Waregem.

“We speelden bevrijd en zonder stress”, vertelt een gelukkige coach. “Poperinge moest het stellen zonder hun beste speelster en kwam nooit in het stuk voor. Waar ik voor vreesde was niet aan de orde. We hebben ons geamuseerd in deze toch wel belangrijke wedstrijd. Onze opslag was heel goed, iets wat niet altijd het geval is”, klinkt het.

“Ik ben meer bezorgd voor de wedstrijd van zaterdag op het veld van VKt Torhout B. De titel is zeker nog niet binnen. Winst met 1-3 of 2-3 is wel voldoende. We hebben dan immers één wedstrijd meer gewonnen dan Damesvolley Waregem”, aldus Dewilde.

“Dat het zo goed ging verlopen dit seizoen, had waarschijnlijk niemand verwacht. Zeker niet in de heenronde, toen enkele dames nog moesten terugkeren uit zwangerschap. Enkel tegen Ruiselede lieten we een ontgoochelend resultaat noteren”, zucht hij.

Een van de absolute sterkhouders dit seizoen is Naomi Fianyo. “Iedere wedstrijd gaan we voor de overwinning en sowieso denken we nooit dat het makkelijk gaat zijn”, zegt de 27-jarige Kortrijkse. “Dat zal ook tegen Torhout het geval niet zijn. We zullen moeten vechten want iedere ploeg is wel gemotiveerd tegen de leider.”

Nationale 3

“Als we slagen in ons opzet, dan kijk ik er echt naar uit om in Nationale 3 te spelen. We hebben een heel tof team dat zowel op als naast het veld hecht is. We waren niet meteen deze campagne begonnen met het idee kampioen te spelen. Het is dan ook superleuk dit te realiseren. Er zijn een aantal dames die het volleybal vaarwel zeggen, maar er komt ongetwijfeld versterking bij.” (ELD)

Zaterdag 22 april om 20.30 uur: VKt Torhout B – Kerdavo Avelgem A.