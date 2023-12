Asterix Beveren verslaat Roeselare en volgt Charleroi naar finale van Beker van België volley

Asterix Beveren heeft zich zondag als tweede team geplaatst voor de finale van de Beker van België volley voor vrouwenteams.

Asterix Beveren nam het in de halve finales op tegen Roeselare. Het Oost-Vlaamse team won het heenduel eerder deze maand in eigen zaal met 3-2 en was zondag ook in de return in de Tomabelhal met 1-3 de sterkste. De setstanden waren 18-25, 18-25, 25-22 en 19-25.

Charleroi plaatste zich zaterdag als eerste voor de finale van de Beker van België. De Carolo’s versloegen in de terugwedstrijd van de halve finales Tchalou met 3-0 (25-21, 25-19 en 25-18). Omdat Tchalou in de heenwedstrijd met 3-1 zegevierde, kwam er een golden set aan te pas om de winnaar aan te duiden. Daarin haalde Charleroi het met 15-13 waardoor de finaleplaats binnen was.

De finale is voorzien op zaterdag 10 februari 2024 in het Antwerpse Sportpaleis. Asterix Beveren is de titelverdediger en haalde het vorig jaar in de finale van Gent. Het was toen voor Asterix Beveren de vierde bekerzege in zeven jaar tijd. Daarnaast heeft Beveren van voor de fusie dertien bekers van Asterix Kieldrecht in de prijzenkast staan. Dauphines Charleroi won de Beker van België eerder al in 1995 en 2012.