Arthur Pieters (Olva D) klaar voor stunt: “Iedereen probeert zijn medespelers beter te maken”

De vierde ploeg van Olva Brugge staat op een mooie negende plaats in het klassement met enkele verrassende uitslagen tegen soms sterkere tegenstrevers. Zaterdag hoopt de ploeg te stunten in Menen.

Olva D had zich in het begin van het seizoen een rustige competitie gewenst met een rol in de middenmoot en voornamelijk om de kans te grijpen om de jongeren, die deel uitmaken van deze ploeg, klaar te stomen voor het grotere werk. Daar zijn ze wonderwel in gelukt. Exponent van dit team is de achttienjarige Arthur Pieters, spelverdeler van dienst bij Olva D. “Wij zijn een jonge, maar gedreven ploeg, altijd op zoek naar nieuwe volleybalervaringen”, stelt hij vast. “Maar het is ook altijd fun en leuk tijdens de trainingen. Iedereen probeert zijn medespelers beter te maken en dat uit zich in het feit dat kritiek niet aanzien wordt als iets negatiefs.”

Door de competitie heen werden overwinningen afgewisseld met verliespartijen. Met tien overwinningen op 24 matchen mag je toch spreken van een positief rapport. “De reeks Promo 3 is eigenlijk een mengelmoes van jonge teams en teams die met oudere spelers aan het uitbollen zijn”, lacht hij.

Memorabele heenmatch

“Maar dat maakt het soms interessant als je uitkomt tegen die oude rotten die je het met hun ervaring knap lastig kunnen maken. Sommige van die matchen hebben we dan toch tot een goed einde gebracht en daar steek je natuurlijk veel van op. Dit plaatje heeft ook een keerzijde. Soms zijn we ook al eens de mist ingegaan tijdens wedstrijden die we gewonnen moesten hebben. Maar dit alles maakt deel uit van het leerproces.”

Aanstaande zaterdag kan daar een vervolg aan gebreid worden met de match in en tegen Menen, de huidige nummer drie in de stand. “Ik herinner mij nog die memorabele heenmatch, hier in Brugge. Niemand gaf ons een schijn van kans maar toch dwongen we een vijfsetter af die we uiteindelijk nog wonnen ook. Als we dit hoge niveau zouden kunnen herhalen, zie ik wel mogelijkheden”, besluit de student geneeskunde. (GD)

Zaterdag 15 april om 16 uur: Decospan Menen – Olva Brugge D.