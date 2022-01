Apolloon Kortrijk Spurs hoopt dit weekend de volle buit thuis te houden: “We zullen Eynatten zeker niet onderschatten”

Zaterdagavond hervat Apolloon Kortrijk Spurs de competitie tegen HC Eynatten-Raeren. De ploeg van voorzitter Karl Laverge wil aanknopen met een overwinning na drie nederlagen en een gelijkspel.

Apolloon Kortrijk Spurs werkte zijn laatste competitiewedstrijd af op 19 december. Toen ontvingen de paars-witten competitieleider KTSV Eupen. Er werd met 30-36 verloren. Meteen de vierde partij op rij die Apolloon niet met een zege kon afsluiten. Toch is er geen reden tot paniek, zegt voorzitter Karl Laverge (54). “Er waren te veel wedstrijden waar we op het einde op onze bek zijn gegaan”, klinkt het.

“We staan soms de ganse partij voor, en op het einde loopt het mis. We zullen toch een tandje moeten bijsteken. De keiharde vechtersmentaliteit om het niet meer af te geven ontbreekt. De moed zakt hen soms in de schoenen. We hebben alvast samengezeten met de spelers over het vervolg van het seizoen.”

Deel twee

Zaterdag staan om te beginnen Eynatten op de kalender in de Lange Munte. “Eynatten moet de ideale ploeg zijn om terug een mooie start te maken”, gaat Karl verder. “Om deel twee op een positieve manier in gang te zetten moeten we de volle buit thuis houden. In de heenronde kenden we alvast weinig problemen met een 32-41 overwinning op hun veld. Maar er zal van onderschatting geen sprake zijn.”

“We zullen er dan ook volledig voor gaan. We kunnen wel niet rekenen op Pierre Grijp, die een enkelblessure opliep. Gelukkig kunnen we wel terug beroep doen op Jan Steenhoudt na zijn kniekwetsuur. Het is ook niet altijd eenvoudig met de quarantainegevallen.”

Play-offs

“Aanvankelijk was het doel de play-offs. Toch zat de schrik er even in om te moeten vechten tegen degradatie. Maar ik ben ervan overtuigd dat we nog een rol van betekenis kunnen spelen. Laat ons beginnen met de wedstrijd van zaterdag op een positieve manier te winnen. Een week later staat alweer een belangrijke confrontatie geprogrammeerd op het veld van HC Don Bosco Gent.

