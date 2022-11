Apollo Koekelare nog steeds ongeslagen in Promo 4D: “We moeten op dit elan doorgaan”

Er zijn weinig ploegen in de provinciale reeksen die op een zucht van de winterstop nog steeds ongeslagen zijn. In Promo 4D verloren de dames van Apollo Koekelare nog geen enkele wedstrijd.

Met nog twee wedstrijden tegen haalbare tegenstanders voor de boeg is de kans niet denkbeeldig dat het team van coach Siska Missiaen de heenronde afsluit zonder nederlaag. Een huzarenstukje voor een ploeg die pas het eerste jaar terug in de provinciale reeksen aantreedt.

“Eigenlijk had ik niet verwacht dat we het zo goed zouden doen”, geeft opposite Dite Verschaeve (16) eerlijk toe. “We zijn een nieuwe ploeg met zes meisjes die vorig seizoen nog bij de U17 speelden en vijf speelsters die na een sabbatperiode zijn herbegonnen met volleyballen. Door deze mix van ervaring en jeugd vormen we een stevig geheel dat moeilijk te ontwrichten is. Niettemin denk ik dat onze inzet en gedrevenheid ervoor zorgt dat we nog geen enkele wedstrijd verloren. We vechten ons letterlijk door moeilijke perioden in een wedstrijd. Tot op heden hebben we elke keer aan het langste eind getrokken en ik hoop dat het blijft duren.”

Progressie

“Het aandeel van onze coach en de aanwezigheid van Janne Beuselinck als verlengstuk van Siska Missiaen op het veld is niet gering in het succes van de laatste weken”, geeft de studente humane wetenschappen uit Handzame eerlijk toe. “We worden perfect begeleid en dat is ook de reden waarom ik enkele jaren geleden de overstap maakte van Sarrako Kortemark naar Koekelare.”

“De reputatie van Apollo als opleidingsclub voor jonge spelers is immers bekend. Zelf wil ik heel graag zo lang mogelijk bij Apollo spelen, maar uiteraard zal ik de kans om in een hogere reeks te volleyballen niet afslaan. Maar dat is toekomstmuziek waar ik nu niet mee bezig ben. Het liefst wil ik dit jaar promoveren, zodat ik progressie kan maken. Ik wil heel graag verder meegroeien met deze ploeg en dan is het niet onbelangrijk dat we uit Promo 4 wegraken.”

Knalprestatie

Dite Verschaeve steekt haar ambitie niet onder stoelen of banken en dat siert haar als jonge speelster. “Ik ben enkel tevreden met een kampioenstitel”, gaat ze verder. “We hebben nu negen wedstrijden op een rij gewonnen en dat is op zich een knalprestatie. We mogen echter niet te snel tevreden zijn en op onze lauweren rusten. We moeten op dit elan doorgaan, want ik ben een beetje bang van de eerste verlieswedstrijd. Het zou mooi zijn om een heel seizoen ongeslagen te blijven.”

