Annelies Glorie klaar voor derby met Katjes Ieper: “Belooft een intense match te worden”

Na een wisselvallige start van het seizoen maakt Katjes Ieper zich op voor misschien wel de mooiste thuismatch van het seizoen. In de derby tegen Beaphar Poperinge willen de Ieperlingen absoluut de drie punten pakken.

Coach Annelies Glorie zag hoe Katjes vorig weekend een zware nederlaag moesten slikken op bezoek bij VBC Beveren Leie. “Een ploeg die zakte uit Promo 2 en dit seizoen voor mij één van de grote titelkandidaten is. Wij gingen in receptie onderuit en kregen nooit grip op hun opslagdruk. Het is niet in deze matchen dat wij de punten moeten pakken, maar we willen wel een reactie tonen in de derby van zaterdag tegen Beaphar Poperinge. Een match die altijd extra leeft, dat voel ik ook bij mijn speelsters. Eenvoudig wordt het zeker niet, want de C-ploeg van Beaphar beschikt over wat meer ervaring dan wij. Zelf zetten wij daar ons enthousiasme en thuisvoordeel tegenover. Het belooft dus een spannende en intense match te worden.”

Youngsters

De 39-jarige Annelies Glorie is aan haar derde seizoen bij Katjes bezig. Klassementsambities zijn niet aan de orde, al ziet de Moorsleedse de Katjes wel in de middenmoot eindigen. “Vorig seizoen nestelden we ons al snel in de top drie van het klassement, maar in de terugronde kenden we een zware terugval. Nu zijn we het seizoen eerder aarzelend begonnen, voor een omgekeerd scenario zou ik dus wel tekenen. (lacht) We zijn ook niet gediend door de omstandigheden. Libero Manou Vuylsteke moest het volleybal door aanhoudend blessureleed jammer genoeg vaarwel zeggen en ook op middenspeelster Zita Vercruysse kunnen we niet meer rekenen. Dat maakt dan wel dat er plaatsen vrijkomen voor onze youngsters. Van die gelegenheid hebben Nel Hardy en Louise Vanhoutte gebruik gemaakt om een basisplaats te grijpen. Beide hebben getoond dat ze heel gemotiveerd zijn en de zaken snel oppikken. Als coach geeft mij dat de nodige voldoening om samen met de ploeg een extra tandje bij te steken.” (TVI)

Zaterdag 22 oktober om 15 uur: Katjes Ieper – Beaphar Poperinge C.