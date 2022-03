Anne Marie Janssens is grote fan van Volley De Haan: “De zotste thuis én in de sporthal”

Het zijn absolute topweken voor de supporters van Volley de Haan. Het team van coach Bjorn De Roo staat in Promo 3 al het hele seizoen op kop van de rangschikking en verloor nog geen enkele wedstrijd.

Anne Marie Janssens, veruit de vurigste supporter van de kustploeg, geniet van de hoogconjunctuur van haar favoriete ploeg. “Het is inderdaad leuk om momenteel supporter te zijn van Volley De Haan”, vertelt Anne Marie Janssens (57) opgewekt. “Mijn twee dochters spelen al vele jaren bij deze club en ik mis zelden een wedstrijd van Joke en Femke. Ik wil in de eerste plaats mijn kinderen aanmoedigen en stimuleren om hun best te doen. Ik ben heel sociaal en hou ervan om samen met andere ouders te supporteren en plezier te maken. Soms gaat het er vrij luidruchtig aan toe. Ik heb meestal wel één of ander attribuut bij om mij te laten horen. Thuis ben ik eveneens de zotste van het gezin, maar ook in de sporthal is dat duidelijk merkbaar.”

Joke De Pau is de oudste dochter van Anne Marie en speelt in het fanionteam, terwijl Femke wekelijks met de U17-ploeg aantreedt. “Ik ben heel blij dat mijn dochters enthousiast zijn en zich volledig uitleven in hun hobby. Ik probeer hen door mijn enthousiasme te stimuleren om het beste van zichzelf te geven op het veld. Ik wil mijn dochters niet per se in de nationale ploeg zien spelen, maar ik wil dat ze zich, net als ik, amuseren.”

Vrienden en familie weten dat volleybal altijd voorrang krijgt in onze gezinsagenda

Het weekend van Anne Marie staat steeds in het teken van de activiteiten van Volley de Haan. “Ik vind het geen opoffering om een familiefeestje te verplaatsen of een etentje uit te stellen. Onze vrienden weten dat volleybal altijd voorrang krijgt in onze gezinsagenda. Ik steek ook graag mijn handen uit de mouwen om bij te springen. Op de wandeltocht, het spaghettifestijn en het internationaal zomertornooi ben ik altijd present om te helpen. Samen met Joke en Femke engageer ik me graag voor de club. Mijn partner vindt dat allemaal prima. Hij is eerder een stille genieter wanneer hij een wedstrijd bijwoont. Tegenpolen kunnen het meestal goed met elkaar vinden, nietwaar.”

Positiviteit

De vurigste supporter van Volley De Haan vindt het van groot belang om altijd positief te blijven als ze de speelsters vooruit schreeuwt. “Iedereen moet zich goed voelen en daarom is een positieve ingesteldheid en samenhorigheid heel belangrijk. Na de wedstrijd samen met de speelsters een pintje drinken in de cafetaria kan wonderen doen. Winnen is tof, maar ook als het wat minder gaat, moet het voor iedereen leuk en gezellig blijven”, aldus de immer enthousiaste Anne Marie Janssens. (PDC)