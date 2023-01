Ann-Sophie Vandermarliere en Vlamvo gaan voor behoud: “Bewezen dat we tegen de toppers iets meer kunnen”

Na een kleine maand winterpauze worden de messen bij Vlamvo Vlamertinge geslepen voor wat een pittige terugronde belooft te worden. In de thuismatch tegen Nieuwkerken, gedeeld tweede in de stand, wil Ann-Sophie Vandermarliere de stunt van op de openingsspeeldag herhalen en zo bonuspunten scoren in de degradatiestrijd.

Met slechts één luttel puntje meer op de teller dan staartploegen Kruikenburg Ternat en Heist-Herenthout is het voor Vlamvo Vlamertinge in de openingsmatch van de terugronde meteen alle hens aan dek. Tegenstander Nidak Nieuwkerken mag dan wel op een tweede plaats staan, Vlamvo liet in de heenronde met een 2-3-overwinning al zien dat er zaterdag iets mogelijk is.

“Na een maand met enkel trainingen willen we vooral weer die adrenaline van de competitiematchen voelen”, kijkt receptiehoek Ann-Sophie Vandermarliere met veel goesting uit naar de match van zaterdag. “We zijn helemaal klaar om er weer in te vliegen. Dat we met Nidak Nieuwkerken onmiddellijk een van de toppers uit de reeks in eigen zaal mogen ontvangen maakt het ook voor onze supporters extra mooi en spannend. In de heenronde wonnen we met 2-3 tegen de Oost-Vlamingen en wij willen dat stuntje zaterdag heel graag herhalen. We hebben dit seizoen al bewezen dat we tegen de toppers net iets meer kunnen, ook zaterdag gaan we dus voluit voor de zege.”

“We zijn klaar om vanaf zaterdag voor elk punt te knokken”

Een wisselvallige eerste seizoenshelft voor Vlamvo Vlamertinge, dat als promovendus twee gezichten liet zien. “Als we zo snel mogelijk enkele plaatsen willen opschuiven in de stand, zullen we vooral constanter voor de dag moeten komen”, legt de 29-jarige Ann-Sophie Vandermarliere de vinger op de wonde. “We moeten in de terugronde vooral ook tegen de op papier haalbare tegenstanders tonen wat we in onze mars hebben.”

“Of we ons voorbereiden op een helse degradatiestrijd? Eigenlijk zijn we daar nu totaal niet mee bezig. Dat zou ongezonde druk met zich meebrengen. We proberen integendeel elke match aan te vatten alsof we niks te verliezen hebben en dan zien we binnen enkele maanden wel waar we uitkomen. Als nieuwkomer in de reeks is het natuurlijk ook aanpassen aan het hogere niveau. Na de heenronde kunnen we onze tegenstanders wel al veel beter inschatten. We zijn klaar om vanaf zaterdag voor elk punt te knokken.”

(Timmy Vanecke/foto EF)