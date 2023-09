Anes Perezic moet zware blessure Basil Dermaux opvangen bij Decospan VT Menen

De sportieve cel heeft na lang zoeken een vervanger gevonden voor Basil Dermaux die zich in het tussenseizoen zwaar blesseerde aan de kruisbanden en zes maanden aan de kant staat. De Zwitserse international Anes Perezic moet dat gemis nu opvangen.

Samen met Eliot De Vleeschhauwer zorgt de 24-jarige de komende maanden alsnog voor een dubbele bezetting op de oppositepositie.

Eerste Zwitser

De linkshandige hoofdaanvaller speelde op het afgelopen EK onder meer tegen de Red Dragons. Met Seppe Van Hoyweghen ontmoette hij dus al zeker één toekomstige ploegmakker. Donderdag komt Perezic aan in Menen. Hij wordt de eerste Zwitser in de geschiedenis van de grensclub.

Tot nog toe was Perezic hoofdzakelijk actief in zijn thuisland (bij Luzern en Genève, red.). Vorig jaar kwam hij uit voor Graz in Oostenrijk. In Menen wil hij zijn internationale loopbaan nog meer glans geven.